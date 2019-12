La Juventus ha espugnato Marassi battendo la Sampdoria in trasferta: è terminato 2-1 per i bianconeri l’anticipo della 17esima giornata del campionato di Serie A (IL RACCONTO DELLA PARTITA). Allo stadio di Genova i bianconeri sono andati in vantaggio nel primo tempo con Dybala, i blucerchiati hanno pareggiato con Caprari, ma Cristiano Ronaldo ha riportato i suoi avanti (LA CLASSIFICA MARCATORI AGGIORNATA). Gianluigi Buffon, con la presenza di oggi, ha eguagliato Paolo Maldini come primatista di presenze in Serie A (647 partite) e superato Alessandro Del Piero come giocatore più presente nella storia della Serie A a girone unico con la maglia della Juve, con 479 presenze (LA VITTORIA DELLA JUVE CONTRO L'UDINESE - TUTTI I GOL E GLI HIGHLIGHTS DELLA 16ESIMA GIORNATA).

Primo tempo: Juve avanti con Dybala e CR7

La Juve va in vantaggio al 19esimo, al primo vero affondo della gara: Alex Sandro dalla sinistra serve Dybala che incrocia al volo dal limite dell’area e batte Audero. Al 35esimo, nel momento più difficile, la squadra di Ranieri pareggia: palla persa da Alex Sandro al limite dell'area, Caprari approfitta e sigla l’1-1. A fine primo tempo Cristiano Ronaldo riporta in vantaggio la Juve con un colpo di testa su assist ancora di Alex Sandro.

Secondo tempo: vince la Juve

A inizio ripresa, al 56esimo, Matuidi spreca l’occasione per il terzo gol bianconero: Dybala serve il francese che colpisce di spalla anziché di testa. Al 68esimo è ancora CR7 ad andare vicino al gol con un tiro deviato su cui Audero interviene sulla linea di porta. Al minuto 89 annullato un gol a Cristiano Ronaldo per fuorigioco. Nel recupero c’è spazio per l’espulsione di Caprari, per una gomitata su Demiral. Ma il risultato non cambia più e la Juve espugna Marassi.

Il tabellino

SAMPDORIA-JUVENTUS 1-2

19' Dybala (J), 35' Caprari (S), 45' Ronaldo (J)

SAMPDORIA: Audero; Murillo, Ferrari, Colley, Murru (76' Augello); Depaoli (50' Leris), Thorsby, Linetty, Jankto (62' Gabbiadini); Ramirez, Caprari. All. Ranieri

JUVENTUS: Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro (82' De Sciglio); Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala (77' Douglas Costa); Higuain (69' Ramsey), Ronaldo. All. Sarri

Ammoniti: Jankto (S), Pjanic (J), Murillo (S), Demiral (J), Caprari (S)

Espulso: Caprari (S) al 92'