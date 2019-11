Nella 13esima giornata di campionato, la Lazio vince in trasferta col Sassuolo con un gol all'ultimo respiro di Caicedo. Nel primo tempo, Caputo ha risposto a Immobile. I biancocelesti (ora a quota 27 punti, a +2 dalla Roma) tengono il passo dell'Inter (che sbanca Torino) e staccano l'Atalanta, sconfitta dalla Juventus. (TUTTI GOL DELLA SERIE A).

Caputo risponde a Immobile

Prima della partita, minuto di silenzio al Mapei Stadium per Adriana Spazzoli, la moglie di Giorgio Squinzi e vicepresidente del Sassuolo morta a 50 giorni di distanza dal marito. Dal fischio d'inizio alla mezz'ora la Lazio domina il campo e impegna più volte Consigli, che si esalta su Correa e Luis Alberto. Durante il primo tempo c'è stato anche un fuoriprogramma: come spiegato dallo speaker dello stadio, il sistema Var per diversi minuti non era in funzione per problemi tecnici. Dopo ottime parate, il portiere neroverde al 34' non è reattivo su Immobile, che insacca di piatto destro. Nell'ultima azione prima del riposo, arriva il pari del Sassuolo: sponda di testa di Peluso e appoggio in rete di Caputo dalla linea di porta.

Caicedo all'ultimo respiro

Al rientro dagli spogliatoi, il Sassuolo preme con Boga e Djuricic senza successo. La Lazio riemerge con gli squilli di Immobile e Luis Alberto, ma non trova il vantaggio. Anzi, a dieci minuti dalla fine rischia di subire il 2-1 con Toljan, che salta Lukaku e si invola in area: il ritorno del difensore biancoceleste evita il peggio. Il match sembra bloccato sul pareggio, ma la difesa neroverde non ha fatto i conti con Caicedo, che al 91' di diagonale batte Consigli e regala tre punti pesanti alla Lazio.

Il tabellino della gara

Gol: 34' Immobile (L), 45' Caputo (S), 91' Caicedo (L)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Peluso; Duncan, Magnanelli; Djuricic (69' Kyriakopoulos), Locatelli (75' Bourabia), Boga (88' Raspadori); Caputo. All. De Zerbi

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe (50' Bastos), Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic (50' J. Lukaku); Correa (79' Caicedo), Immobile. All. S. Inzaghi

Ammoniti: Peluso (S), Lulic (L), Luiz Felipe (L), Bastos (L)