Nella 13esima giornata di Serie A, la Roma vince contro il Brescia per 3-0. Succede tutto nel secondo tempo: Smalling, Mancini e Dzeko liquidano le Rondinelle orfane di Balotelli. I giallorossi salgono a 25 punti a meno due dalla Lazio (che supera 1-2 il Sassuolo), mentre gli uomini di Grosso restano fanalino di coda a 7 punti (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

Ritmi alti, niente gol

Ci sono alcune sorprese nella formazione della Roma: Mancini torna in difesa dopo la parentesi a centrocampo, Florenzi e Pellegrini partono titolari. Il Brescia deve fare a meno di Balotelli, protagonista di un battibecco con l'allenatore Grosso durante l'allenamento. I giallorossi spaventano subito gli ospiti con le conclusioni di Kolarov e gli inserimenti di Dzeko: i ritmi alti chiesti da Fonseca servono a sfondare quanto prima il muro delle Rondinelle. Pellegrini cerca di sbrigliare la situazione: al 19' si fa murare da buona posizione in area e dieci minuti dopo sfiora il palo. Quando il Brescia si riaffaccia in attacco, il portiere Pau Lopez è attento: per lui un'ottima parata sulla conclusione di Ndoj. La Roma, dopo un primo tempo in continua pressione, non sfonda: al 45' è 0-0.

La Roma si sblocca

Pronti via e la Roma passa in vantaggio: Smalling insacca di testa su corner di Pellegrini, con l'aiuto della deviazione di Cistana. Kluivert va poi vicino al gol, ma è solo il preludio al raddoppio di Mancini, che al 57' sfrutta nel migliore dei modi la sponda di uno Smalling sugli scudi. Il Brescia fa fatica a reagire, e viene trafitta per la terza volta da Dzeko che al 66' deposita in porta da due passi. Poco prima, Zaniolo si è visto annullare un gol perché il pallone, prima di entrare in rete, è uscito sul fondo. Nel finale di gara, c'è spazio per un'altra rete non convalidata, stavolta al Brescia per fuorigioco di Donnarumma. Il risultato non cambia più: i giallorossi vincono 3-0.

Il tabellino della gara

Gol: 50' Smalling, 57' Mancini, 67' Dzeko

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi (Santon), Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo (Perotti), Pellegrini (Under), Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

BRESCIA: (4-3-1-2) Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli (Morosini), Tonali, Ndoj (Zmrhal); Romulo; Torregrossa (Ayè), Donnarumma. All. Grosso

Ammoniti: Romulo, Zaniolo