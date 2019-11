Continua il momento no per Mario Balotelli. Ormai fuori dal giro della Nazionale, sostituito nella disfatta casalinga contro il Torino prima della sosta (HIGHLIGHTS) e anche escluso dai titolari durante l'allenamento in vista della prossima partita di Serie A in programma domenica 24 novembre all'Olimpico contro la Roma. Una scelta, quest'ultima, che Balotelli non deve aver gradito. Tanto che dopo essere stato sostituito nell'allenamento di giovedì, ha chiesto all'allenatore Fabio Grosso di poter rientrare negli spogliatori.

Il comunicato del Brescia

Non è ancora chiaro se a questo episodio seguiranno eventuali provvedimenti. L'ufficio stampa del Brescia ha minimizzato l'episodio, spiegando che "Balotelli è stato sostituito da Grosso durante le prove tattiche della partitella e ha raggiunto anzitempo gli spogliatoi". In giornata, intanto, è arrivata anche la notizia della sospensione della chiusura di un settore dello stadio del Verona, che era stata decisa dopo i cori razzisti proprio contro Balotelli.