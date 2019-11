Nell'anticipo della 13esima giornata di Serie A, la Juventus batte l'Atalanta per 1-3. A Bergamo, sotto la pioggia, non basta il meritato gol di Gosens, arrivato dopo il rigore sbagliato nel primo tempo da Barrow. Seppur orfani di Cristiano Ronaldo, i bianconeri sono bravi ad approfittare il minimo errore dei nerazzurri: Higuain non perdona e pareggia i conti al 74'. Lo stesso argentino buca Gollini pochi minuti più tardi e Dybala chiude la partita in pieno recupero. Sarri consolida il primo posto in classifica (35 punti), mentre la Dea rimane ferma a quota 22 punti (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

Barrow sbaglia tutto

Grandi assenti da una parte e dall'altra: alla Juventus manca l'infortunato Cristiano Ronaldo, all'Atalanta lo squalificato Ilicic. Il tecnico Gasperini sceglie Gomez e Barrow per fare a sportellate con De Ligt e Bonucci, mentre Sarri schiera il tridente Higuain-Dybala-Bernardeschi. Il campo del Gewiss Stadium è ostico anche per la capolista: nei primi 25 minuti la Dea ha tre occasioni per passare in vantaggio. Al 16' il fallo di mano di Khedira viene punito con il rigore, ma Barrow dagli 11 metri spreca tutto calciando sulla traversa. Al 23' Szczesny si supera su Pasalic, e due minuti più tardi Hateboer si fa murare da De Ligt e De Sciglio la conclusione a colpo sicuro. Gomez continua a inventare, i bianconeri si fanno vedere solo con Higuain, ma il risultato non si sblocca: a fine primo tempo è ancora 0-0.

Incontenibile Higuain

Al rientro dagli spogliatoi, la Dea riesce a capitalizzare ciò che nei primi 45 minuti aveva solo sfiorato: Gosens al 56' insacca di testa su cross di Barrow e regala il vantaggio ai bergamaschi. I bianconeri fanno fatica, De Ligt salva ancora su Muriel. Al 74' la svolta della partita: il rinvio della difesa nerazzurra colpisce Pjanic, Higuain è lesto nell'approfittarne e, complice la deviazione di Toloi, buca la porta di Gollini. Gli uomini di Sarri trovano un pareggio insperato, e acquistano fiducia. All'82' un altro guizzo dell'ottimo Higuain porta in vantaggio i suoi: cross di Cuadrado dalla destra, l'argentino impatta con forza e insacca di nuovo. I bergamaschi protestano per un tocco di mano di Cuadrado in partenza d'azione. I ragazzi di Gasperini accusano comunque il colpo, e Dybala in pieno recupero (92') cala il tris con un bel mancino sul primo palo. Sarri espugna il difficile campo del Gewiss Stadium per 1-3.

Il tabellino

Gol: 56' Gosens (A), 75' e 81' Higuain (J), 92' Dybala (J)

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler (86' Traore), Gosens (71' Castagne); Pasalic; Gomez, Barrow (56' Muriel). All: Gasperini

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Khedira (69' Can), Pjanic, Bentancur (56' Douglas Costa); Bernardeschi (26' Ramsey); Higuain, Dybala. All: Sarri

Ammoniti: Higuain (J), Palomino (A), Dybala (J), Freuler (A), Gosens (A), Cuadrado (J), Toloi (A), Gollini (A)

Note: Barrow (A) colpisce la traversa su rigore al 18'