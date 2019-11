Il settore Poltrone Est dello stadio Bentegodi resterà aperto in occasione di Verona-Fiorentina, in programma domenica 24 novembre alle 15 e valevole per la 13esima giornata di Serie A. Lo ha deciso la corte sportiva d'appello nazionale della Figc che ha sospeso la decisione del giudice sportivo che aveva ordinato la chiusura per un turno del settore. Da lì, infatti, durante Verona-Brescia del 3 novembre scorso, erano partiti cori razzisti all'indirizzo di Mario Balotelli, attaccante della squadra lombarda. La Corte ha disposto un supplemento istruttorio per esaminare il ricorso presentato dal club veneto. Il Verona caccia l'ultrà Castellini: niente stadio fino al 2030