“Non razzismo, è floklore”. Così Luca Castellini, capo degli ultras del Verona, ha commentato i cori razzisti indirizzati ieri allo stadio a Mario Balotelli durante la gara tra Hellas e Brescia.

Le parole del capo ultras: ha fatto una pagliacciata

"Noi abbiamo una cultura identitaria di un certo tipo, siamo una tifoseria che è dissacrante, che prende per il c... il giocatore pelato, quello con i capelli lunghi, il giocatore meridionale e il giocatore di colore, ma non lo fa con istinti politici o razzisti. Questo è folklore, si ferma tutto li'", ha tentato di giustificare l’episodio di ieri Castellini.

"Balotelli, che è un giocatore finito, ha deciso ieri, spinto secondo me da qualcuno e qualcosa, a fare quella pagliacciata e a lanciare il pallone in curva. L'anno prossimo Balotelli non giocherà più a calcio, andrà in televisione a fare la prima donna. Appena è stato sotto la curva del Verona ha deciso di lanciare il pallone. Ha infamato Verona", ha concluso in una diretta con l'emittente Radio Café.

Il sindaco di Verona: gogna mediatica sulla città

Una posizione in parte espressa anche dal sindaco di Verona, Federico Sboarina, subito dopo la gara. "Allo stadio c'ero e non ho sentito alcun insulto razzista. Ciò che ha fatto Balotelli – ha detto Sboarina- è inspiegabile, perché senza alcun motivo ha avviato una gogna mediatica su una tifoseria e una città". "Condanno in maniera decisa ogni forma di razzismo, da perseguire senza mezzi termini termini - ha aggiunto -, ma sono altrettanto fermo contro coloro che strumentalmente costruiscono sul nulla una falsa immagine di Verona e dei veronesi. Questo è inaccettabile".

Balotelli: chi ha fatto il verso della scimmia si vergogni

Ovviamente, ben differente è la posizione del diretto interessato, che ha ringraziato per la solidarietà ricevuta dai colleghi e non solo e accusato di ignoranza gli autori degli ululati razzisti (condividendo sul social un video dell'associazione We Africa in cui dei piccoli tifosi afiricani lo sostengono con lo slogan "Uno di noi"). "Grazie a tutti i colleghi in campo e non, per la solidarietà avuta nei miei confronti e a tutti i messaggi ricevuti da voi tifosi. Grazie di cuore, avete dimostrato di essere veri uomini, non come chi nega l'evidenza", ha scritto sul suo profilo Instagram, aggiungendo: "Chi ha fatto il verso della Scimmia si vergogni".