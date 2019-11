Sulla vicenda dei cori razzisti contro Balotelli durante la partita di campionato Verona-Brescia, interviene Damiano Tommasi, presidente dell’Aic e veronese: "Inutile girarci intorno: se qualcuno fa il verso della scimmia a un giocatore perché è di colore, quello è razzismo, sento troppi sì ma. E anche se sono solo due, sono troppi". I buu contro il giocatore del Brescia durante la partita avevano provocato una dura reazione dell'atleta e la momentanea sospensione della gara. "Non è il caso Balotelli e neanche il caso Verona – aggiunge Tommasi - Pochi sanno che il patrono, San Zeno, è un vescovo di colore e che qui sono nati i comboniani attivi in Africa. Razzista non è una città, ma i comportamenti sì, quelli sono razzisti".

Il capo dei tifosi del Verona: "Balotelli non del tutto italiano"

Ad alimentare le polemiche avevano contribuito le parole di Luca Castellini, capo della tifoseria dell'Hellas Verona: "Balotelli è italiano perché ha la cittadinanza italiana, ma non potrà mai essere del tutto italiano", ha detto in un’intervista alla radio. E alla domanda se la tifoseria veronese sia razzista, Castellini ha risposto: “Ce l'abbiamo anche noi un negro in squadra, che ha segnato ieri e tutta Verona gli ha battuto le mani''. E poi ha attaccato: "Ci sono problemi a dire la parola negro? Mi viene a prendere la Commissione Segre perché chiamo uno negro? Mi vengono a suonare il campanello?".