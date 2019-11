La partita Verona-Brescia, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A, è stata interrotta per circa 4 minuti a causa di alcuni cori razzisti. In particolare, da un settore dello stadio Bentegodi sono partiti ululati all’indirizzo di Mario Balotelli. L’attaccante bresciano, in risposta, ha scagliato il pallone verso il pubblico e ha minacciato di lasciare il campo. L’arbitro Mariani, dopo aver parlato col giocatore, ha chiesto che lo speaker facesse l'annuncio di una possibile sospensione del match. Mentre Balotelli insisteva per lasciare il terreno di gioco, è stato abbracciato da compagni e avversari. Alla fine, la partita è stata sospesa per circa 4 minuti e poi è ricominciata. L'allenatore del Verona Ivan Juric, a fine partita, ha smentito che ci siano stati ululati. La sua squadra ha vinto per 2 a 1 (I GOL): a segno Salcedo al 50’, Pessina all’81’ e poi Balotelli all’85’ (GOL E HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

Gli ululati e la reazione di Balotelli

Le offese a Balotelli sono arrivate da una parte della tifoseria scaligera, divisa da una forte rivalità con quella bresciana e con frange estreme non nuove a episodi di razzismo e discriminazione territoriale. La reazione dell’attaccante agli insulti e a gli ululati è stata decisa: durante un'azione di gioco, mentre era vicino alla bandierina del corner sotto la curva dei tifosi veronesi, il numero 45 ha preso il pallone in mano e lo ha calciato con forza verso il settore da cui erano arrivati gli insulti. Poi ha minacciato di lasciare il campo, andando verso gli spogliatoi e facendo cenno che non avrebbe più giocato (come fece Zoro in un Messina-Inter del 2005). A quel punto l'arbitro Mariani ha sospeso la gara. Sono stati i compagni del Brescia, insieme ai giocatori del Verona, a far desistere Balotelli dal proposito di andarsene. Poi c'è stato l'annuncio dello speaker del Bentegodi - che chiedeva di far cessare i cori discriminatori - e, mentre il resto dello stadio urlava “Mario, Mario”, la partita è ripresa. La sospensione è avvenuta intorno al 55’, quando la squadra di casa era da poco passata in vantaggio per 1 a 0.

Juric: "Non c'era nessun ululato razzista"

"Oggi non c'era nessun ululato razzista. Grandi fischi, sfottò, nei confronti di un grande giocatore e nient'altro”, ha detto a Sky Sport Ivan Juric. L’allenatore del Verona ha aggiunto: “Non ho alcun problema a denunciare cori, se ci sono, anche se a farli sono i nostri tifosi. Sono cose che non si possono accettare nel 2019. Ma oggi non c'è stato proprio niente”.

