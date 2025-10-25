La sua esperienza da presidente di giuria alla Festa del Cinema di Roma si è appena conclusa (IL RED CARPET FINALE). E Paola Cortellesi ne ha tracciato un bilancio decisamente positivo al microfono di Denise Negri (potete vedere il video dell’intervista in testa a questo articolo).

L'esperienza con gli altri giurati

“Ho trovato delle persone magnifiche, li stimavo e conoscendoli li ho stimati e amati ancora di più – ha detto l’attrice e regista che proprio a Roma, due anni fa, aveva lanciato la corsa inarrestabile del suo C’è ancora domani -. William (Oldroyd, regista e sceneggiatore britannico) mi ha detto che abbiamo scoperto dei nuovi amici ed è una cosa bellissima. Mi avevano detto male delle giurie, mi avevano detto che erano molto pericolose e invece no, è stata un’esperienza bellissima condivisa con delle persone meravigliose”.

La protesta sul red carpet

Cortellesi ha poi voluto raccontare la protesta di attrici, attori, registi e maestranze tenutasi sul red carpet di Roma venerdì 24 ottobre: “Se si spegne lo stimolo culturale si spegne un Paese intero – ha detto riferendosi ai tagli ai fondi per il settore annunciati dalla manovra -. Questo bisogna ricordarlo sempre. Ecco perché ieri eravamo qui insieme ad attori, attrici ma insieme alle maestranze”.

Il pensiero per le maestranze

Il pensiero va soprattutto a loro, i lavoratori dietro le quinte: “Il cinema è fatto di migliaia di lavoratori che devono essere sostenuti esattamente come le altre categorie di lavoratori. A volte purtroppo i lavoratori del cinema vengono dimenticati perché se ne sa poco, perché si vede soltanto quello che esce fuori: i red carpet, gli abiti, le cose scintillanti che creano una qualche distanza. E invece no, dietro c’è tanto lavoro di persone che hanno delle specifiche incredibili che pochi lavoratori hanno, soltanto loro, e che devono essere assolutamente sostenute”.