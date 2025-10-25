Festa del Cinema di Roma 2025, i vincitori della XX edizione

Offerte Sky
Introduzione

Alla Festa del Cinema di Roma 2025, il cinema indipendente conquista la scena: il film taiwanese Left-Handed Girl di Shih-Ching Tsou si aggiudica il premio principale, confermando la forza espressiva delle nuove voci internazionali. Tra i riconoscimenti spiccano quelli a Jasmine Trinca, Anson Boon e Wang Tong per le loro interpretazioni, mentre il pubblico e la critica premiano anche titoli come Nino, Cuba & Alaska e Tienimi presente. La manifestazione rende omaggio a tre grandi maestri: Richard Linklater, Jafar Panahi e David Puttnam, celebrati per il loro contributo alla storia del cinema.

Quello che devi sapere

I premi principali del Concorso Progressive Cinema

La giuria del Concorso Progressive Cinema, presieduta da Paola Cortellesi e composta da Teemu Nikki, William Oldroyd, Brian Selznick e Nadia Tereszkiewicz, ha assegnato i seguenti riconoscimenti:

  • Miglior Film: Left-Handed Girl (La mia famiglia a Taipei) di Shih-Ching Tsou

  • Gran Premio della Giuria: Nino di Pauline Loquès

  • Miglior Regia: Wang Tong per Chang ye jiang jin (Wild Nights, Tamed Beasts)

  • Miglior Sceneggiatura: Alireza Khatami per The Things You Kill

  • Miglior Attrice – Premio “Monica Vitti”: Jasmine Trinca per Gli occhi degli altri

  • Miglior Attore – Premio “Vittorio Gassman”: Anson Boon per Good Boy

  • Premio Speciale della Giuria: al cast del film 40 Secondi

Opere prime, documentari e voto del pubblico

  • Premio Miglior Opera Prima Poste Italiane Assegnato tra le sezioni Progressive Cinema, Freestyle e Grand Public, è andato a:

    • Tienimi presente di Alberto Palmiero (sezione Freestyle)

    • Giuria: Santiago Mitre (presidente), Christopher Andrews, Barbara Ronchi

  • Menzione speciale Opera Prima

    • Samuel Bottomley e Séamus McLean Ross per California Schemin’ di James McAvoy

  • Premio Miglior Documentario Introdotto per la prima volta alla Festa, dedicato al cinema del reale:

    • Cuba & Alaska di Yegor Troyanovsky (sezione Proiezioni Speciali)

    • Giuria: Alexander Nanau (presidente), Santiago Maza, Nadia Trevisan

  • Menzione speciale Documentario

    • Le Chant des forêts di Vincent Munier

  • Premio del Pubblico Terna Votato dagli spettatori tramite QR Code all’uscita delle sale:

    • Roberto Rossellini – Più di una vita di Ilaria de Laurentiis, Andrea Paolo Massara, Raffaele Brunetti

Premi alla carriera e riconoscimenti speciali

Durante la manifestazione, la Festa del Cinema ha celebrato alcune figure di spicco del panorama cinematografico internazionale con premi alla carriera e riconoscimenti speciali:

  • Industry Lifetime Achievement Award: Lord David Puttnam

  • Premio alla Carriera: Richard Linklater

  • Premio alla Carriera: Jafar Panahi

  • Premio Master of Film: Edgar Reitz

  • Premio Progressive alla Carriera: Nia DaCosta

  • Premio “Lazio Terra di Cinema” (assegnato dalla Regione Lazio): Can Yaman

