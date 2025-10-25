Festa del Cinema di Roma 2025, i vincitori della XX edizione

Introduzione

Alla Festa del Cinema di Roma 2025, il cinema indipendente conquista la scena: il film taiwanese Left-Handed Girl di Shih-Ching Tsou si aggiudica il premio principale, confermando la forza espressiva delle nuove voci internazionali. Tra i riconoscimenti spiccano quelli a Jasmine Trinca, Anson Boon e Wang Tong per le loro interpretazioni, mentre il pubblico e la critica premiano anche titoli come Nino, Cuba & Alaska e Tienimi presente. La manifestazione rende omaggio a tre grandi maestri: Richard Linklater, Jafar Panahi e David Puttnam, celebrati per il loro contributo alla storia del cinema.