Festa del Cinema di Roma 2025, i vincitori della XX edizione

Introduzione
Alla Festa del Cinema di Roma 2025, il cinema indipendente conquista la scena: il film taiwanese Left-Handed Girl di Shih-Ching Tsou si aggiudica il premio principale, confermando la forza espressiva delle nuove voci internazionali. Tra i riconoscimenti spiccano quelli a Jasmine Trinca, Anson Boon e Wang Tong per le loro interpretazioni, mentre il pubblico e la critica premiano anche titoli come Nino, Cuba & Alaska e Tienimi presente. La manifestazione rende omaggio a tre grandi maestri: Richard Linklater, Jafar Panahi e David Puttnam, celebrati per il loro contributo alla storia del cinema.
Quello che devi sapere
I premi principali del Concorso Progressive Cinema
La giuria del Concorso Progressive Cinema, presieduta da Paola Cortellesi e composta da Teemu Nikki, William Oldroyd, Brian Selznick e Nadia Tereszkiewicz, ha assegnato i seguenti riconoscimenti:
Miglior Film: Left-Handed Girl (La mia famiglia a Taipei) di Shih-Ching Tsou
Gran Premio della Giuria: Nino di Pauline Loquès
Miglior Regia: Wang Tong per Chang ye jiang jin (Wild Nights, Tamed Beasts)
Miglior Sceneggiatura: Alireza Khatami per The Things You Kill
Miglior Attrice – Premio “Monica Vitti”: Jasmine Trinca per Gli occhi degli altri
Miglior Attore – Premio “Vittorio Gassman”: Anson Boon per Good Boy
Premio Speciale della Giuria: al cast del film 40 Secondi
Festa del Cinema Roma, Paola Cortellesi e la difesa del settore
Opere prime, documentari e voto del pubblico
Premio Miglior Opera Prima Poste Italiane Assegnato tra le sezioni Progressive Cinema, Freestyle e Grand Public, è andato a:
Tienimi presente di Alberto Palmiero (sezione Freestyle)
Giuria: Santiago Mitre (presidente), Christopher Andrews, Barbara Ronchi
-
Menzione speciale Opera Prima
Samuel Bottomley e Séamus McLean Ross per California Schemin’ di James McAvoy
-
Premio Miglior Documentario Introdotto per la prima volta alla Festa, dedicato al cinema del reale:
Cuba & Alaska di Yegor Troyanovsky (sezione Proiezioni Speciali)
Giuria: Alexander Nanau (presidente), Santiago Maza, Nadia Trevisan
-
Menzione speciale Documentario
Le Chant des forêts di Vincent Munier
-
Premio del Pubblico Terna Votato dagli spettatori tramite QR Code all’uscita delle sale:
Roberto Rossellini – Più di una vita di Ilaria de Laurentiis, Andrea Paolo Massara, Raffaele Brunetti
-
Premi alla carriera e riconoscimenti speciali
Durante la manifestazione, la Festa del Cinema ha celebrato alcune figure di spicco del panorama cinematografico internazionale con premi alla carriera e riconoscimenti speciali:
Industry Lifetime Achievement Award: Lord David Puttnam
Premio alla Carriera: Richard Linklater
Premio alla Carriera: Jafar Panahi
Premio Master of Film: Edgar Reitz
Premio Progressive alla Carriera: Nia DaCosta
Premio “Lazio Terra di Cinema” (assegnato dalla Regione Lazio): Can Yaman