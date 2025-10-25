Alice nella città, My Daughter's Hair miglior film. Tutti i vincitori

Il premio al miglior corto internazionale sezione Onde Corte va a Rage di Fran Moreno Blanco e Santi Pujol Amat. Assegnato da una giuria composta dal regista Kenneth Lonergan (Presidente), dalla sceneggiatrice Francesca Serafini e dall’attrice e regista Alissa Jung.

MOTIVAZIONE - Due autori che a dispetto della giovanissima età mostrano un totale controllo e grande consapevolezza nel loro modo di scrivere e di girare. Abbiamo molto apprezzato la delicatezza con cui quella “furia”, che dà il titolo alla loro storia e crea da subito tensione narrativa, si esprima solo attraverso una struggente richiesta d’amore da parte da parte di Eric. Un personaggio che viene seguito nella sua fuga e il suo ritorno a casa con sapienti movimenti di macchina, senza alcun compiacimento. I due registi riescono a caratterizzarlo anche nelle sue dinamiche famigliari con profondità e verità. Una verità che commuove e che lascia ben sperare per il loro futuro di cineasti e per le sorti del cinema in generale che gli unici effetti speciali di cui ha davvero bisogno sono quelli che si nascondono dentro i personaggi quando si ha la curiosità di mettersi al loro ascolto.