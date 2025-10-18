Presentato nella sezione Alice nella Città della Festa del Cinema di Roma, “Anemone” segna il ritorno del premio Oscar dopo otto anni. Diretto dal figlio Ronan, il film racconta una storia di fratellanza e silenzi
Dopo otto anni lontano dal cinema, Daniel Day-Lewis è tornato davanti alla macchina da presa per Anemone, presentato nella sezione Alice nella Città della Festa del Cinema di Roma. Il film, in uscita il 6 novembre con Universal Pictures, è diretto dal figlio Ronan, 27 anni, e racconta il difficile rapporto tra due fratelli separati da un passato doloroso.
Silenzio, memoria e attualità: le riflessioni di padre e figlio
“Anemone parla dei pericoli del silenzio, personale e politico”, ha spiegato Ronan Day-Lewis durante l’incontro con il pubblico. “Oggi è fondamentale rompere quel silenzio e parlare quando qualcosa è profondamente sbagliato”. Daniel ha aggiunto: “Il nostro lavoro è una forma di evasione, ma attraverso l’immaginazione. Creiamo altri mondi per allontanarci dalla quotidianità”. Interpellato sull’attualità, l’attore ha accennato al conflitto in Medio Oriente: “È un tema che richiederebbe una lunga riflessione. Posso solo dire che entrambi i popoli, il palestinese e…”, lasciando la frase sospesa.
Un set intimo, tra cinema e vita familiare
Prodotto da Daniel Day-Lewis con la Plan B di Brad Pitt, il film ha permesso a padre e figlio di vivere un’esperienza intensa e personale. “Sapevo quanto si immerge nei suoi ruoli, ma viverlo da vicino è stato diverso”, ha raccontato Ronan. Daniel ha riflettuto anche sul rapporto con il proprio padre, il poeta Cecil Day-Lewis: “Era distante e assente. Chi perde un genitore da giovane mantiene per tutta la vita un legame strano con quella figura”. E sull’Italia, dove la famiglia ha vissuto a Firenze e Roma: “Cerchiamo di tornare ogni volta che possiamo. È un posto in cui ci sentiamo a casa”, ha detto l’attore, che ha anche parlato della sua riservatezza: “Molti mi dicono che vivo come un recluso. Non è vero, semplicemente non vivo al centro della scena”.