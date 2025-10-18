Dopo otto anni lontano dal cinema, Daniel Day-Lewis è tornato davanti alla macchina da presa per Anemone, presentato nella sezione Alice nella Città della Festa del Cinema di Roma. Il film, in uscita il 6 novembre con Universal Pictures, è diretto dal figlio Ronan, 27 anni, e racconta il difficile rapporto tra due fratelli separati da un passato doloroso.

Silenzio, memoria e attualità: le riflessioni di padre e figlio

“Anemone parla dei pericoli del silenzio, personale e politico”, ha spiegato Ronan Day-Lewis durante l’incontro con il pubblico. “Oggi è fondamentale rompere quel silenzio e parlare quando qualcosa è profondamente sbagliato”. Daniel ha aggiunto: “Il nostro lavoro è una forma di evasione, ma attraverso l’immaginazione. Creiamo altri mondi per allontanarci dalla quotidianità”. Interpellato sull’attualità, l’attore ha accennato al conflitto in Medio Oriente: “È un tema che richiederebbe una lunga riflessione. Posso solo dire che entrambi i popoli, il palestinese e…”, lasciando la frase sospesa.

Un set intimo, tra cinema e vita familiare

Prodotto da Daniel Day-Lewis con la Plan B di Brad Pitt, il film ha permesso a padre e figlio di vivere un’esperienza intensa e personale. “Sapevo quanto si immerge nei suoi ruoli, ma viverlo da vicino è stato diverso”, ha raccontato Ronan. Daniel ha riflettuto anche sul rapporto con il proprio padre, il poeta Cecil Day-Lewis: “Era distante e assente. Chi perde un genitore da giovane mantiene per tutta la vita un legame strano con quella figura”. E sull’Italia, dove la famiglia ha vissuto a Firenze e Roma: “Cerchiamo di tornare ogni volta che possiamo. È un posto in cui ci sentiamo a casa”, ha detto l’attore, che ha anche parlato della sua riservatezza: “Molti mi dicono che vivo come un recluso. Non è vero, semplicemente non vivo al centro della scena”.