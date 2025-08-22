Anemone, cosa sapere del film con cui ritorna Daniel Day-Lewis

Anemone, trailer, data di uscita e cosa sapere del film con cui ritorna Daniel Day-LewisCinema
Introduzione
Daniel Day-Lewis torna al cinema con Anemone, il film che segna l’esordio alla regia di suo figlio Ronan.
Otto anni lontano dalle scene, un ritiro che sembrava definitivo, e ora un ritorno che ha il sapore dell’evento. Daniel Day-Lewis, interprete premiato tre volte con l’Oscar, ha scelto di rimettersi davanti alla macchina da presa per Anemone, film che segna anche il debutto dietro alla cinepresa di suo figlio Ronan Day-Lewis.
Il primo trailer, diffuso da Focus Features e che potete guardare nel video che trovate in testa a questo articolo, ha riacceso immediatamente l’attenzione: la leggenda del cinema appare di nuovo sullo schermo, con quella magnetica intensità che lo ha sempre contraddistinto.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere del film Anemone.
Quello che devi sapere
Un progetto dal valore simbolico
Il film Anemone non rappresenta soltanto un ritorno inaspettato, ma anche un incontro generazionale. Ronan Day-Lewis ha scritto la sceneggiatura insieme al padre, affidandogli uno dei ruoli principali. Per la sua opera prima, il giovane regista ha potuto contare su collaboratori di rilievo: Ben Fordesman alla fotografia, Chris Oddy alla scenografia e Shaheen Baig alla direzione del casting. La produzione è stata curata da Plan B.
Il film ha debuttato in anteprima al New York Film Festival e uscirà nei cinema statunitensi il 3 ottobre, con una distribuzione che punta ai riconoscimenti della stagione dei premi. L’arrivo nelle sale italiane è invece previsto per il 6 novembre, dopo la presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia.
Le atmosfere svelate dal trailer
La clip promozionale del film Anemone (che trovate nel video posto in testa a questo articolo) non anticipa la trama, ma suggerisce un dramma intimo e carico di tensione emotiva. L’immagine di Daniel Day-Lewis, segnato dal tempo ma ancora capace di catturare lo sguardo con la stessa forza di sempre, domina il filmato. Le suggestioni visive evocano un racconto incentrato su rapporti familiari complessi e sul difficile cammino verso una possibile riconciliazione.
La storia e i protagonisti
L’ambientazione scelta da Ronan Day-Lewis per il suo film con cui esordisce alla regia, Anemone, è il nord dell’Inghilterra. Qui vive il personaggio interpretato da Sean Bean, un uomo di mezza età che lascia la propria casa per intraprendere un viaggio alla ricerca del fratello.
Quest’ultimo, cui presta il volto Daniel Day-Lewis, ha scelto una vita di isolamento nei boschi, come un eremita. I due fratelli condividono un passato segnato da un mistero doloroso, legato a un episodio accaduto dieci anni prima, che continua a condizionare il loro rapporto.
Accanto a Sean Bean e Daniel Day-Lewis, il cast annovera anche Samuel Bottomley, Safia Oakley-Green e Samantha Morton.
L’addio che sembrava definitivo
L’ultima volta che il pubblico aveva visto Daniel Day-Lewis sul grande schermo risaliva al 2017, con Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson. L’opera era ambientata nella Londra degli anni Cinquanta e raccontava la vita di Reynolds Woodcock, stilista ossessivo e perfezionista, la cui esistenza ordinata veniva sconvolta dall’arrivo di Alma, interpretata da Vicky Krieps. Un film elegante e tormentato, che appariva come l’atto conclusivo della sua carriera.
Una carriera leggendaria
Il percorso artistico di Daniel Day-Lewis è punteggiato da interpretazioni che hanno lasciato un segno profondo nella storia del cinema. Oltre a Il filo nascosto, memorabili restano i suoi ruoli in Il mio piede sinistro, Nel nome del padre, Gangs of New York, Il petroliere e Lincoln. Ogni interpretazione ha confermato la sua straordinaria capacità di trasformarsi, affrontando i personaggi con dedizione assoluta.
Con questo nuovo film Anemone, l’attore torna a otto anni dall’ultima apparizione, ribadendo ancora una volta quanto la sua presenza resti imprescindibile per il cinema contemporaneo.
Potete guardare il trailer ufficiale del film Anemone, svelato nelle scorse ore, nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.