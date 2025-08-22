Anemone, cosa sapere del film con cui ritorna Daniel Day-Lewis

Il film Anemone non rappresenta soltanto un ritorno inaspettato, ma anche un incontro generazionale. Ronan Day-Lewis ha scritto la sceneggiatura insieme al padre, affidandogli uno dei ruoli principali. Per la sua opera prima, il giovane regista ha potuto contare su collaboratori di rilievo: Ben Fordesman alla fotografia, Chris Oddy alla scenografia e Shaheen Baig alla direzione del casting. La produzione è stata curata da Plan B.

Il film ha debuttato in anteprima al New York Film Festival e uscirà nei cinema statunitensi il 3 ottobre, con una distribuzione che punta ai riconoscimenti della stagione dei premi. L’arrivo nelle sale italiane è invece previsto per il 6 novembre, dopo la presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia.