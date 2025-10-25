Festa del Cinema di Roma, la protesta del settore contro i tagli

Non solo attori e attrici. Sul red carpet, la sera del 24 ottobre, anche le maestranze che lavorano nel settore. Per un momento di condivisione e per chiedere al governo un tavolo di lavoro permanente sui fondi

Attori, attrici, sceneggiatori e registi, tecnici e tutte le maestranze. Il mondo del cinema si è radunato a Roma, alla Festa del Cinema, e non solo per celebrare la Settima Arte. Stavolta al centro della scena, sul red carpet della rassegna capitolina, c’erano i loro diritti ela protesta contro i tagli al Fondo Cinema e Audiovisivo annunciati dal governo.

La lettura del comunicato A prendere la parola è stata la più giovane attrice del direttivo di UNITA, che ha letto un comunicato sottoscritto da tutto il comparto invocando un confronto reale e permanente con l’esecutivo per la ridefinizione della legge di sistema. "Ci hanno chiamato privilegiati, ladri, parassiti, e invece siamo solo lavoratori – ha detto -. Il Cinema è un mestiere, svolto da professionisti che del loro lavoro vivono, che con il loro lavoro mantengono le famiglie". Una questione che riguarda decine di migliaia di persone: "Siamo una comunità di circa 124 mila persone, dagli autori alle maestranze, dai produttori ai tecnici, che rappresentano la base del gigantesco iceberg che tiene a galla tutto il comparto. Da fuori si vedono solo i nomi celebri, che quando si fanno portavoce dei lavoratori meno visibili vengono denigrati per silenziare la realtà del settore".

La polemica sui fondi Secondo i lavoratori del settore, spiega il comunicato, i fondi per il cinema non sono un privilegio, ma un investimento necessario per la vita culturale e democratica del Paese: "Come tanti altri lavoratori viviamo nella precarietà e costruiamo giorno per giorno il nostro salario. Non siamo privilegiati. Siamo i lavoratori del Cinema, un comparto vitale per il tessuto democratico, culturale ma anche economico dell'Italia".