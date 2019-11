Pochi giorni fa Kris Jenner ha festeggiato il sessantaquattresimoo compleanno, per l’occasione Kim ha organizzato una sorpresa che ha lasciato tutti di stucco. Se non volete perdere le avventure con la famiglia Kardashian , l’appuntamento è dal lunedì al venerdì alle 18.45 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 .

Kim, Khloé, Kourtney, Kendall, Kylie e Kris sono tra le star più celebri, amate e discusse al mondo. Negli anni la famiglia Kardashian è riuscita a costruire un impero mediatico da milioni di follower

Kim Kardashian: la sorpesa a sua madre Kris

Poche ore fa Kim Kardashian ha raccontato ai fan la sorpresa organizzata per il compleanno della madre Kris. La modella, imprenditrice e influencer ha svelato tutto tramite il suo profilo Instagram che vanta più di 151.000.00 di follower. Questo l’inizio del messaggio: “Oggi festeggiamo mia mamma. Chiunque la conosca, sa benissimo quanto sia emotiva. Per il suo compleanno ho organizzato un piccolo pranzo con i suoi figli e gli amici più stretti. Ho spedito gli inviti con la location dove ci saremmo incontrati. Una volta arrivati, ho svelato che quel posto non sarebbe stato dove avremmo mangiato. Così ho comunicato il vero invito, una volta scoperto, tutti sono scoppiati a piangere”.

Kim Kardashian: “Come se nulla fosse cambiato”

Successivamente la moglie di Kanye West (qui potete trovare tutte le foto più belle di Kim Kardashian) ha parlato dell’organizzazione della sorpresa: “Ho affittato la casa dove siamo cresciuti. In questa casa vivono tutti i nostri ricordi, soprattutto quelli con nostro padre. Qui è dove siamo nati tutti noi e dove siamo diventati quelli che siamo oggi. Crescendo, ci siamo resi conto come la casa avesse la carta da parati e la cucina più bizzarre di sempre. Ho ricostruito tutti i tavoli, le decorazioni e le carte da parati. Abbiamo pranzato in quella casa come se nulla fosse cambiato, abbiamo pianto per tutto il tempo”.

Kim Kardashian: "Ho chiuso la porta e ho pianto tantissimo"

Infine Kim Kardashian ha raccontato il grande significato di questa giornata che sicuramente rimarrà per sempre nel suo cuore: “Una volta usciti, ho fatto trovare un’altra sorpresa. Ho affittato tutte le auto che i miei genitori hanno posseduto in passato. Abbiamo guidato fino a casa e parcheggiato le auto proprio come i miei genitori erano soliti fare. Ho anche ricostruito le targhe esatte (Sì, la targa dell’auto di mia mamma era ‘2 DIE 4’). Siamo tornati a casa con queste auto abbiamo rivissuto la nostra infanzia. Questo è stato il più bel giorno di sempre. Sono così fiera di aver potuto mantenere nascosta questa sorpresa a mia mamma e alle mie sorelle per molte settimane! Questo è stato il giorno più speciale e nostalgico della mia vita e abbiamo sentito la presenza di nostro padre con noi! Ho cercato di non piangere per tutto il pranzo nonostante lo abbia fatto durante l’intera organizzazione. Ma alla fine, una volta rientrata nel mio vecchio bagno, ho chiuso la porta e ho pianto tantissimo”.

Kris Jenner: “Avrei voluto che quella giornata non finisse più”

Non si è fatta attendere la risposta di Kris Jenner che ha commentato il post di Kim con un dolcissimo messaggio: “Non riesco a smettere di piangere. Questa è stata la giornata più magica di sempre. Kim, tu sei un angelo per tutti noi. Non posso spiegare quanto questo abbia significato per me, ora aggiungerò questo giorno ai ricordi più belli di tutta la mia vita. Avrei voluto che quella giornata non finisse più”.