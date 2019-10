Le Kardashian: scopri lo Speciale



Attore, modello, imprenditore e celebrità televisiva, Scott Disick è lo storico compagno (2006 - 2015) della più grande delle sorelle K: Kourtney Kardashian. Dal loro matrimonio sono nati Mason Dash, Penelope Scotland e Reign Aston, e sono proprio i loro figli a rendere “vivo” ancora oggi il rapporto tra Kourtney Kardashian e Scott Disick.

La fine della relazione tra Kourtney e Scott Disick

La decisione di separarsi sembra sia stata presa dalla figliastra di Caitlyn Jenner, sorella di Kim, nell’ormai lontano 2015 e a dare la notizia è stato ovviamente il canale E! News, canale in cui va in onda il programma Al passo con i Kardashian. Kourtney Kardashian ha lasciato Scott Disick che pochi giorni prima era stato pizzicato dai paparazzi in atteggiamenti intimi con l'ex fidanzata Chloe Bartoli su una spiaggia di Montecarlo. La storia si conclude dopo nove anni ma a quanto riportato dai tabloid americani Kourtney Kardashian ha lasciato Scott Disick non solo per il presunto tradimento. Le foto pubblicate dai giornali hanno contribuito ma, secondo quanto riporta una fonte al magazine People, sarebbero stati anche altri i problemi a spingere la sorella K a mettere la parola fine alla loro relazione. Scott Disick, secondo quanto dichiarato dal magazine, avrebbe avuto seri problemi con l'alcol tanto che all'inizio del 2015 è stato anche ricoverato in un rehab.

C’è chi fin da subito ha sperato in un ritorno di fiamma vedendo i due protagonisti insieme sul set di "Al Passo con i Kardashian".

Finita la relazione con Scott Disick, Kourtney Kardashian ha conosciuto l’ex boxer Younes nell’ottobre del 2016, da allora hanno iniziato a frequentarsi. Quella con Younes è stata la prima relazione seria che la stella del famoso reality show ‘Al passo con i Kardashian’ ha avuto in seguito alla rottura con Disick.

La rabbia di Scott

Disick sembra proprio non aver reagito bene alla relazione di Kourtney con Bendjima. Il modello, infatti, non pensava che questa storia sarebbe durata e sarebbe diventata un qualcosa di serio. È questo, presumibilmente, ad averlo ferito così tanto. Una fonte ha, infatti, rivelato a E!News che Scott è incredibilmente geloso di Younes. Nonostante Disick stia vivendo una storia d’amore con Sofia Richie, la ventenne figlia di Lionel e Diane Alexander, ormai da qualche mese, il modello statunitense non riesce a sopportare che un altro abbia Kourtney. Tutta questa frustrazione ha reso complicato il rapporto tra la Kardashian e Disick. La fonte ha rivelato che Kourtney non sa mai quando lui (Scott) perderà le staffe o impazzirà per qualcosa. Al ragazzo, evidentemente, non importa della felicità della madre dei suoi figli.

In vacanza con la ex

Senza farsi troppi problemi, per il bene dei suoi tre figli, lo scorso dicembre la maggiore delle celebri sorelle americane, classe 79, ha deciso di andare in vacanza con l’ex marito Scott Disick e la fidanzatina Sofia Richie. Natale in Messico per Kourtney Kardashian, Scott Disick e Sofia Richie paparazzati mentre si godono sole e mare a Cabo San Lucas, con loro ovviamente i tre figli Mason Dash, Penelope Scotland e Reign Aston.

A creare il putiferio sui social ci ha pensato proprio lui, Scott Disick, pubblicando una foto in cui si alza dal lettino con a fianco entrambe le donne Sofia e Kourtney. Non potrei chiedere di meglio,ha scritto Disick, citando poi la sit-com americana Three’s Company. L’ironia però non è stata colta da un gran numero di utenti che si sono scagliati contro Scott e persino contro Kourtney e la sua decisione.

Critiche pungenti, alle quali si contrappongono pareri positivi come quello del portale TMZ, che etichetta la situazione come miglior esempio di co-genitorialità, moderno e all’avanguardia.

Non è una novità che Kourtney e Scott passino del tempo insieme per far felici i figli: i due, dopo il matrimonio di nove anni finito male nel 2015, avevano provato a riconciliarsi pochi mesi più tardi e la seconda e definitiva fine, datata 2017. I due sono rimasti in ottimi rapporti, seppur Kourtney abbia avuto qualche difficoltà quando Scott ha presentato i figli alla sua nuova compagna, Sofia.