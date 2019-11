Tutti i libri delle Kardashian

Le Kardashian non si fermano mai e hanno all’attivo anche diversi libri . Dall’autobiografia di Kris Jenner, passando per i consigli di Khloé, fino ad arrivare ai racconti di Caitlyn Jenner, vediamo quali sono i libri delle Kardashian.

Kris Jenner - Kris Jenner... and All Things Kardashian

Kris Jenner... and All Things Kardashian è un’autobiografia ponderata e onesta in cui Kris Jenner si apre sulle parti meno conosciute della sua vita.

Kris Jenner - In the Kitchen With Kris: A Kollection of Kardashian-Jenner Family Favorites

In questo incredibile libro di cucina si trovano quasi settanta ricette tra le preferite della famiglia Kardashian-Jenner. Il libro è un altro modo per portare i fan nella casa di Kris con ricette e interessanti consigli che possono essere usati da tutti.

Kim Kardashian - Selfish

Selfish, uscito nel 2015, celebra dieci anni di autoscatti di Kim Kardashian. La regina dei selfie è lei e per ribadirlo ha pubblicato questo libro fotografico che raccoglie alcune immagini pubblicate sui social network, ma anche altre inedite. Le fotografie risalgono anche a dieci anni prima, cioè a prima che gli autoscatti venissero ribattezzati “selfie”.

Il libro è stato ripubblicato l’anno seguente con l’aggiunta di nuove immagini.

Khloé Kardashian - Strong Looks Better Naked

In questo libro Khloe Kardashian condivide i suoi segreti per trovare la forza a livello fisico ed emotivo/emozionale con storie stimolanti e rivelatrici delle sue lotte con il peso, le relazioni e la sua immagine.

Kourtney, Kim e Khloé - Kardashian Konfidential

Confessioni, storie di famiglia, consigli di bellezza e molto altro in questo libro firmato dalle tre sorelle Kardashian.

Kourtney, Kim e Khloé - Dollhouse: A Novel

Dollhouse: A Novel è il frutto della collaborazione delle sorelle Kourtney, Kim e Khloé. Il romanzo rivela i meccanismi di una famiglia glamour, di alto profilo e complicata quale è quella delle Kardashian.

Kendall e Kylie Jenner - Rebels: City of Indra

Rebels: City of Indra è il romanzo di debutto di Kendall e Kylie Jenner. Un’emozionante storia distopica che parla di due ragazze con un incredibile potere che intraprendono un viaggio insieme.

Kendall e Kylie Jenner - Time of the Twins: The Story of Lex and Livia

Sequel di Rebels: City of Indra, primo romanzo delle sorelle Kendall e Kylie Jenner, Time of the Twins: The Story of Lex and Livia ci mostra le protagoniste alle prese con una sorprendente scoperta: sono gemelle e ciò è contro la legge nella grande Città di Indra.

Caitlyn Jenner - The Secrets of My Life

Il libro racconta l’infanzia di Caitlyn Jenner, quando era Bruce Jenner, la sua ascesa al successo come campione di decathlon; i suoi matrimoni e le sue relazioni con i figli; la sua transizione; la sua esperienza come donna transgender più famosa del mondo.