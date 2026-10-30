X Factor 2026, Patrizia canta Faouzia e riceve un'altra ovazione

TV Show

Nello show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW, con la conduzione di Giorgia e con i quattro giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani, le 4 squadre con i 12 concorrenti ufficiali hanno affrontato due manche, alla fine delle quali i meno votati Lenanie e Veronica si sono sfidati al ballottaggio. Alla fine, Veronica ha dovuto lasciare la gara. Super ospite MEEK. Il racconto fotografico della serata