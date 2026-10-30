X Factor 2026, Patrizia canta Faouzia e riceve un'altra ovazione
Per la 21enne di Giugliano in Campania X Factor 2026 è fin qui un percorso senza intoppi e solo grandi applausi. Nel secondo Live la cantante della squadra di Irama si è distinta per l'esibizione sulle note di "Unethical" di Faouzia
Ancora un grande successo per Patrizia ai secondi Live Show di X Factor 2026 (ieri l’esordio – pieno di record, dagli oltre 900mila spettatori come ascolti ai quasi 5 milioni di voti – delle puntate in diretta, su Sky e NOW, sempre disponibile on demand; in chiaro martedì su TV8 e mercoledì su Cielo). La 21enne di Giugliano in Campania (Napoli), X Factor 2026 è arrivata fin qui con un percorso senza intoppi e solo grandi applausi (RIVIVI QUI LA DIRETTA).
Nel serata che ha visto MEEK ospite della puntata, la cantante della squadra di Irama ha messo la sua voce imponente al servizio di “UNETHICAL”, brano del 2025 della giovane cantautrice canadese-marocchina Faouzia. E ancora una volta l’X Factor Arena le ha dedicato una ovazione.
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