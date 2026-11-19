Dopo lo spettacolo in programma a Catania, venerdì 20 novembre la cantautrice porterà la sua musica sul palco del Teatro Golden di Palermo. Successivamente, Malika Ayane sarà in concerto al Gran Teatro Geox di Padova, al Teatro Duse di Bologna, al Teatro La Fenice di Senigallia e al Teatro Massimo di Pescara

malika ayane a catania, la possibile scaletta

A settembre Malika Ayane ha pubblicato il nuovo album Cicale contenente anche il brano Animali notturni presentato sul palco del Teatro Ariston in occasione della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Ora, la cantautrice è impegnata con il nuovo tour in programma in numerose città italiane. Il 19 novembre l’artista (FOTO) porterà la sua musica sul palco del Teatro Metropolitan, questo l’indirizzo: via Sant'Euplio, 21, 95100, Catania. Stando a quanto riportato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento Malika Ayane non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Come rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 10 novembre al concerto al Teatro degli Arcimboldi di Milano:

Finalmente

Primavera in città

Blu

Cose che ho capito di me (?)

Feeling Better

Animali notturni

All’improvviso ci verrà da ridere

Dimentica domani

Ricomincio da qui

Come la prima volta

Satisfy My Soul

Probabile

E se poi

Sogni tra i capelli

Diversamente

Mezzanotte

Detto tra noi

Una possibilità

Tempesta

Tre cose

Senza fare sul serio

È andata così

Imprendibile

Medusa

Non detto

Adesso e qui (nostalgico presente)

Come foglie