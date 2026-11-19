Dopo lo spettacolo in programma a Catania, venerdì 20 novembre la cantautrice porterà la sua musica sul palco del Teatro Golden di Palermo. Successivamente, Malika Ayane sarà in concerto al Gran Teatro Geox di Padova, al Teatro Duse di Bologna, al Teatro La Fenice di Senigallia e al Teatro Massimo di Pescara
Nuovo appuntamento con il tour teatrale di Malika Ayane. Giovedì 19 novembre l’artista si esibirà a Catania. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
malika ayane a catania, la possibile scaletta
A settembre Malika Ayane ha pubblicato il nuovo album Cicale contenente anche il brano Animali notturni presentato sul palco del Teatro Ariston in occasione della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Ora, la cantautrice è impegnata con il nuovo tour in programma in numerose città italiane. Il 19 novembre l’artista (FOTO) porterà la sua musica sul palco del Teatro Metropolitan, questo l’indirizzo: via Sant'Euplio, 21, 95100, Catania. Stando a quanto riportato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento Malika Ayane non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Come rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 10 novembre al concerto al Teatro degli Arcimboldi di Milano:
- Finalmente
- Primavera in città
- Blu
- Cose che ho capito di me (?)
- Feeling Better
- Animali notturni
- All’improvviso ci verrà da ridere
- Dimentica domani
- Ricomincio da qui
- Come la prima volta
- Satisfy My Soul
- Probabile
- E se poi
- Sogni tra i capelli
- Diversamente
- Mezzanotte
- Detto tra noi
- Una possibilità
- Tempesta
- Tre cose
- Senza fare sul serio
- È andata così
- Imprendibile
- Medusa
- Non detto
- Adesso e qui (nostalgico presente)
- Come foglie
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Dopo lo spettacolo in programma a Catania, venerdì 20 novembre la cantautrice porterà la sua musica sul palco del Teatro Golden di Palermo. Successivamente, Malika Ayane sarà in concerto al Gran Teatro Geox di Padova, al Teatro Duse di Bologna, al Teatro La Fenice di Senigallia e al Teatro Massimo di Pescara. Questo il calendario completo con tutti i dettagli della tournée:
- 20 novembre, Palermo - Teatro Golden
- 24 novembre, Padova - Gran Teatro Geox
- 25 novembre, Bologna - Teatro Duse
- 27 novembre, Senigallia - Teatro La Fenice
- 28 novembre, Pescara - Teatro Massimo
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