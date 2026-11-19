A inizio novembre il cantautore ha dato il via alle prove della tournée raccontando sul suo profilo Instagram da oltre due milioni di follower: "Ho in testa qualcosa di bellissimo che meraviglierà per primo me. Sono davvero felice perché questo disco è nato per il live"

cesare cremonini ad ancona, la possibile scaletta

A inizio novembre Cesare Cremonini (FOTO) ha dato il via alle prove del tour raccontando sul suo profilo Instagram da oltre due milioni di follower: “La ‘super band’ è pronta per cominciare le prove del tour più Amateur di sempre. Ho in testa qualcosa di bellissimo che meraviglierà per primo me. Sono davvero felice perché questo disco è nato per il live e ora dopo un solo giorno di prove ho tutto chiaro. Era tutto giusto”. Il 24 novembre l’artista alzerà il sipario sul tour con lo spettacolo in scena al PalaPrometeo di Ancona. Stando a quanto riportato da Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi e i brani dell’ultimo progetto discografico. Questa la tracklist di Amateur:

Amateur con Salmo

Paparazzi con Fabri Fibra

Cavalli da corsa

Non lo diciamo a nessuno

Il giardino di sassofoni

Perché ti conosco

Mega Linz

Cose molto piccole con Malika Ayane

Disturbo mentale con Sig

Solo e solamente

Athena