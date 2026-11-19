A inizio novembre il cantautore ha dato il via alle prove della tournée raccontando sul suo profilo Instagram da oltre due milioni di follower: "Ho in testa qualcosa di bellissimo che meraviglierà per primo me. Sono davvero felice perché questo disco è nato per il live"
Martedì 24 novembre Cesare Cremonini alzerà il sipario sulla nuova tournée nei palazzetti con l’appuntamento in programma ad Ancona. Attesi i suoi grandi successi e i brani tratti dall’ultimo album Amateur. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
cesare cremonini ad ancona, la possibile scaletta
A inizio novembre Cesare Cremonini (FOTO) ha dato il via alle prove del tour raccontando sul suo profilo Instagram da oltre due milioni di follower: “La ‘super band’ è pronta per cominciare le prove del tour più Amateur di sempre. Ho in testa qualcosa di bellissimo che meraviglierà per primo me. Sono davvero felice perché questo disco è nato per il live e ora dopo un solo giorno di prove ho tutto chiaro. Era tutto giusto”. Il 24 novembre l’artista alzerà il sipario sul tour con lo spettacolo in scena al PalaPrometeo di Ancona. Stando a quanto riportato da Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi e i brani dell’ultimo progetto discografico. Questa la tracklist di Amateur:
- Amateur con Salmo
- Paparazzi con Fabri Fibra
- Cavalli da corsa
- Non lo diciamo a nessuno
- Il giardino di sassofoni
- Perché ti conosco
- Mega Linz
- Cose molto piccole con Malika Ayane
- Disturbo mentale con Sig
- Solo e solamente
- Athena
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In occasione dell’uscita di Amateur, Cesare Cremonini ha raccontato su Instagram: “Amateur è un album per la vita, nel senso che è il disco di un uomo che per difenderla ha iniziato a fare musica e continua a farlo sperando che ogni sforzo lo avvicini alla libertà. Grazie a tutti, di cuore, per la cura con cui pretendete da me tutto questo. Il disco è soltanto vostro ora e come sempre io ho fatto solo metà dell’opera. Ogni canzone va completata con il vostro cuore e la vostra anima e fantasia. Siamo una cosa sola qui dentro. Questo mi rassicura sempre”.
Dopo il concerto al PalaPrometeo di Ancona, venerdì 27 novembre il cantautore porterà la sua musica sul palco dell’Unipol Arena per il primo dei sette appuntamenti previsti a Bologna. Successivamnte, l’artista sarà in concerto all’Inalpi Arena di Torino e all’Unipol Forum di Milano. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli della tournée:
- 27 novembre, Bologna - Unipol Arena
- 28 novembre, Bologna - Unipol Arena
- 30 novembre, Bologna - Unipol Arena
- 2 dicembre, Bologna - Unipol Arena
- 4 dicembre, Bologna - Unipol Arena
- 5 dicembre, Bologna - Unipol Arena
- 6 dicembre, Bologna - Unipol Arena
- 9 dicembre, Torino - Inalpi Arena
- 10 dicembre, Torino - Inalpi Arena
- 15 dicembre, Milano - Unipol Forum
- 16 dicembre, Milano - Unipol Forum
- 18 dicembre, Milano - Unipol Forum
- 19 dicembre, Milano - Unipol Forum
- 21 dicembre, Milano - Unipol Forum
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Crediti foto: Erika Serio
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