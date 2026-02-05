MasterChef 2026, la prova multilculturale di Chef Roval e l'Esterna a Bergen. FOTO
La Mystery Box con le tirocinanti del ristorante Roots di Chef Jessica Roval su multiculturalità e integrazione ha premiato Carlotta e Maryam. Dottor Lee ha vinto l'Invention Test con Chef Jeremy Chan. Eliminato invece Jonny. L'Esterna a Bergen con esperti gastronomici norvegesi (compreso Chef Christopher Haatuft) e italiani ha incoronato la Brigata Blu di Dounia. La Brigata Rossa di Dottor Lee ha poi affrontato il Pressure Test con il mastro gelatiere Carlo Guerriero. Eliminata Dorella.