MasterChef, pasticceri con Massari, esterna a Cagliari e doppia eliminazione. FOTO
La prima Mystery Box ha nascosto il Pressure Test di pasticceria con Iginio e Debora Massari, dove è stata eliminata Iolanda. Nella successiva Mystery Box a coppie sulle cucurbitacee, Teo-Carlotta hanno vinto le Golden Pin e sono diventati capitani rispettivamente della Brigata Rossa e Blu nella prova in Esterna a Cagliari con Chef Luigi Pomata. La Brigata Blu di Carlotta ha vinto, mentre la Brigata Rossa di Teo ha affrontato il Pressure Test con Chef Cesare Battisti sul riso al salto. Eliminata Irene.