Le due Brigate hanno cucinato per 15 chef e ristoratori locali. La Brigata Rossa ha preparato un antipasto creativo con pane carasau e un primo di fregola con agnello, gamberi e frutti di mare, mentre la Brigata Blu ha composto un antipasto creativo con pane carasau e un secondo di tonno e pecorino. Per ottenere la priorità di scelta sul menù e sui compagni di squadra, i capitani Teo e Carlotta, vincitori della Mystery Box, hanno affrontato un quiz sulla cultura sarda. Teo ha vinto.

