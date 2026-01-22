MasterChef 2026, Chef Pavan ai fornelli e Giorgio Chiellini assaggiatore allo Stadio. FOTO
Chef Chiara Pavan ha cucinato nella Green Mystery Box "vegetale". Dounia ha vinto Golden Pin e Green Pin. Matteo Rinaldi ha invece vinto l'Invention Test sul panino gourmet con Alessandro Frassica e Francesca Casci Ceccacci. La Brigata Blu di Irene ha vinto la prova in Esterna allo Stadio della Juventus al cospetto di Giorgio Chiellini. Franco in panchina, Teo perdente all'Invention Test e la Brigata Rossa di Matteo R. si sono sfidati nel Pressure Test sulle erbe con il forager Alessandro Di Tizio. Eliminato Franco