33/33

Il piatto peggiore è stato quello di Franco, che ha dovuto abbandonare la cucina di MasterChef. Aveva iniziato bene il percorso con la vittoria dell'Invention Test, ma nei piatti successivi non è riuscito a stare al passo con il fuoco che aveva dentro. I giudici hanno comunque riconosciuto la sua grande passione. Franco ha ringraziato gli Chef per l'opportunità, assicurando loro che avrebbe sempre portato dentro di sé tutto ciò che ha imparato. Appuntamento tutti i giovedì alle ore 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

MasterChef 15, Dottor Lee affronta le sue paure. VIDEO