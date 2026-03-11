Avvocato Ligas, Sky porta il nuovo legal drama nelle strade di Milano

La serie Sky Original con Luca Argentero nei panni di un avvocato geniale e spregiudicato (su Sky e in streaming su NOW), diventa protagonista anche nelle strade di Milano grazie a una campagna di marketing immersiva che porta il personaggio tra tram, metropolitane e luoghi iconici della città

Su Sky e in streaming su NOW. ha appena debuttato Avvocato Ligas il nuovo Sky Original con Luca Argentero nei panni di un avvocato geniale, cinico e spregiudicato che trasforma ogni caso in uno spettacolo che possa riportarlo al centro della scena, dopo un “incidente di percorso” che gli ha tolto tutto. Grazie a una campagna ideata dalla Sky Creative Agency, Ligas diventa protagonista non solo sullo schermo, ma anche nella vita quotidiana dei cittadini grazie a una strategia di marketing innovativa e immersiva.

Il legal drama di Sky prende vita tra le vie di Milano

La campagna porta Ligas direttamente nelle metropolitane, nelle pensiline dei tram e nei luoghi più iconici e frequentati del centro di Milano. Dal Duomo a San Babila, da Cadorna ai grattacieli di Gae Aulenti, dai Navigli al Palazzo di Giustizia, manifesti e installazioni catturano da giorni l’attenzione dei passanti con messaggi ironici sui “reati quotidiani”:

L’ormai famoso “Ti accusano di festini bilaterali?”; “Ti accusano di fare smartworking dalle piste da sci?”; “Ti accusano di aver confuso appello con miracolo?”; “Ti accusano di ghosting dopo il primo appuntamento?”.

Ogni affissione si chiude con il claim: “Ti difendo io”, e invita a chiamare il numero dedicato (02 8073 3254), al quale gli utenti ascolteranno la voce di Luca Argentero che guida un menu interattivo tra i casi più bizzarri, divertenti e improbabili della città.

La strategia si completa con azioni di guerrilla urbana, volantinaggi, banner digitali e fake OOH spettacolari: una toga gigante appesa a una gru davanti al Tribunale, un martello da giudice “fuori misura” sotto un cavalcavia, uno striscione aereo e un’affissione speciale sul Palazzo di Giustizia. Ogni intervento rafforza l’immagine di Ligas come avvocato fuori dagli schemi, pronto a intervenire ovunque ci sia bisogno della sua difesa.

Grazie a questa strategia crossmediale, provocatoria e immersiva, Avvocato Ligas diventa protagonista anche nello spazio urbano, trasformando il lancio della serie in un vero evento che attraversa il cuore pulsante di Milano e accompagna il debutto televisivo del personaggio.