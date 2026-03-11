L’evento espositivo porta il titolo Marie Antoinette by Sofia Coppola e troverà spazio all’interno del Petit Trianon, uno dei luoghi storicamente più legati alla vita privata della regina. La mostra aprirà al pubblico il 22 settembre 2026 e resterà visitabile fino al 24 gennaio 2027

A due decenni dalla sua uscita nelle sale cinematografiche, il lungometraggio continua a esercitare una forte influenza sull’immaginario contemporaneo legato alla figura di Maria Antonietta. L’opera, interpretata da Kristen Dunst nel ruolo della regina di Francia, segnò profondamente la cultura visiva del primo decennio degli anni Duemila e contribuì a ridefinire il modo in cui la sovrana viene percepita oggi. Per celebrare questo anniversario simbolico, il Castello di Versailles ha deciso di organizzare un’esposizione interamente dedicata alla pellicola.

Un viaggio dietro le quinte del film

La progettazione e la cura dell’esposizione sono state affidate a Laurent Salomé, direttore del Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, insieme alla storica dell’arte Hélène Delalex. Il percorso è stato pensato per accompagnare i visitatori alla scoperta dei retroscena della realizzazione del film e del suo successivo impatto culturale.

L’allestimento riunirà numerosi materiali provenienti direttamente dalla produzione del lungometraggio. Tra gli oggetti esposti figurano costumi originali utilizzati durante le riprese, elementi scenografici, fotografie scattate sul set e versioni della sceneggiatura arricchite da annotazioni di lavoro. Attraverso questi documenti e reperti, la mostra intende raccontare il processo creativo che ha portato alla costruzione visiva della storia cinematografica dedicata alla regina.

Uno degli elementi più suggestivi dell’iniziativa sarà la relazione diretta tra il film e i luoghi in cui venne girato. Il Petit Trianon, infatti, fu tra gli spazi utilizzati per le riprese. All’interno di queste stanze verranno proiettate alcune sequenze della pellicola, permettendo al pubblico di osservare le immagini del film proprio negli ambienti reali che ne ospitarono la realizzazione. L’esperienza offrirà quindi la possibilità di rivivere le scene nella loro cornice storica originale.