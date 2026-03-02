È uscito il trailer del documentario Marc by Sofia di Sofia Coppola che, secondo la sinossi ufficiale, traccia “un ritratto intimo e anticonvenzionale di Marc Jacobs per restituire il genio e l’universo straordinario del leggendario stilista americano”. Uscirà nei cinema degli Stati Uniti nel mese di marzo, mentre non è ancora certo se avrà una distribuzione anche in Italia.

Il documentario Marc by Sofia ripercorre la carriera di Marc Jacobs, iniziata nel 1980 a New York dopo la laurea presso la Parsons School of Design, e si sofferma sulle prime collezioni degli anni Novanta, fino alla nomina come direttore creativo di Louis Vuitton nel 1997. Nel 2001 il celebra stilista ha poi lanciato il brand Marc by Marc Jacobs e si è affermato come icona dell’alta moda. In particolare, la pellicola segue Marc Jacobs nei preparativi per il lancio della collezione Primavera/Estate 2024 a New York. “Volevo fare un ritratto dello stilista Marc Jacobs, mio amico da 30 anni, e mostrare il suo processo creativo, per creare un legame tra la sua ispirazione e i suoi punti di riferimento e le generazioni future”, ha dichiarato Sofia Coppola, che ha presentato l’opera alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia nel 2025. Il direttore della fotografia è Roman Coppola, che nella vita è anche regista, sceneggiatore e produttore.

Nel 1992 Marc Jacobs aveva presentato per Perry Ellis una collezione ispirata al grunge, fatta di camicie di flanella, stivaletti Dr. Martens e t-shirt con i nomi di band underground come i Nirvana. La sperimentazione, però, non aveva ottenuto il successo sperato, anzi: appena dopo, lo stilista aveva subito l’immediato licenziamento. Nello stesso momento, però, Sofia Coppola aveva lanciato insieme a Kim Gordon e a Daisy von Furth il brand femminile X-Girl, espressione proprio di uno spirito anticonformista. L’amicizia tra Marc Jacobs e Sofia Coppola era nata così, da quel primo contatto che aveva unito l'estetica delle due anime. Poi, in uno scatto di Juergen Teller per la campagna pubblicitaria di Marc, il primo profumo di Jacobs, i due erano apparsi distesi su un letto, abbracciati e con gli occhi chiusi. Nel 2004, inoltre Sofia Coppola aveva indossato un abito dello stilista per ritirare il premio Oscar per la Migliore sceneggiatura originale per il film Lost in Translation. E ancora, numerose erano state le successive collaborazioni: Coppola aveva firmato una linea di borse durante la direzione creativa di Jacobs da Louis Vuitton, era apparsa nella campagna Primavera/Estate 2015, aveva collaborato alla linea Heaven by Marc Jacobs per i teenager e aveva diretto lo spot del profumo Daisy. In un’altra celebre immagine, a tema “Silver Nights”, Coppola e Jacobs si erano abbracciati avvolti da piume d’argento in occasione di una festa di Natale organizzata proprio dallo stilista. “Quando ho incontrato Marc per la prima volta, siamo andati subito d’accordo”, aveva scritto Coppola nell’introduzione del libro Marc Jacobs Illustrated. “Avevo già incontrato designer, ma lui era qualcuno con cui era facile parlare, aveva addosso della Stan Smith consumate, amava le mie stesse band e i miei stessi artisti e condivideva il mio stesso apprezzamento e senso dell’umorismo riguardo all’idea di essere “femminile””.