Iolanda e Irene eliminate: "MasterChef è una scuola di vita"

MasterChef Italia taglia il primo traguardo di stagione con la proclamazione della Top Ten di questa edizione ed entra nel vivo della gara. Nell'attesissima (e altrettanto temuta) puntata con il maestro Massari, a dire addio al sogno di arrivare in finale sono Iolanda e Irene. Entrambe felici di essere arrivate a un passo dalla meta, ci raccontano la loro avventura televisiva, ma sopratutto umana: "MasterChef è una scuola di vita, un'esperienza che ti cambia, da rifare altre mille volte"