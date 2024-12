X Factor 2024, gli ascolti di una finale storica

TV Show

X Factor 2024, la classifica: i vincitori sul podio e gli eliminati

Mimì ha trionfato nella Finalissima di X Factor 2024 in Piazza del Plebiscito a Napoli. La giovane artista della squadra di Manuel Agnelli ha avuto la meglio su Les Votives, secondi classificati. Seguono I PATAGARRI in terza posizione e Lorenzo Salvetti in quarta. Prima di loro PUNKCAKE, Francamente, LOWRAH, The Foolz, Danielle, EL MA, Pablo Murphy, i Dimensione Brama sono stati gli otto eliminati del talent show. Sfoglia la gallery e rivivi il loro percorso

Nella Finalissima in Piazza del Plebiscito a Napoli, Mimì, la giovanissima della squadra di Manuel Agnelli, è stata proclamata vincitrice di X Factor 2024. Per il giudice è stata la prima vittoria in sei edizioni del talent show

Mimì Caruso, per tutti Mimì, ha 17 anni e viene da Usmate Velate, in provincia di Monza-Brianza. Attraverso la musica vuole esprimere se stessa per comunicare le sue emozioni. Cresciuta ascoltando soul e jazz, spazia con la voce tra soul, indie e hip hop per connettersi con gli altri, fine ultimo del suo progetto. Canta per scappare dalle responsabilità di un mondo noioso