X Factor, l'intervista a Les Votives, I PATAGARRI e Lorenzo Salvetti

Nella prima finale in esterna nella storia internazionale del programma in Piazza del Plebiscito a Napoli ( LE FOTO ), a trionfare è stato il talento e la voce unica di Mimì , che con il suo giudice Manuel Agnelli e con le sue interpretazioni sempre intense ha conquistato il pubblico di #XF2024 battendo la concorrenza dei suoi avversari e amati compagni di viaggio: Les Votives , secondi classificati, I PATAGARRI , terzi e quarto Lorenzo Salvetti . A poche ore dalla proclamazione e dai festeggiamenti in piazza che si sono protratti fino a stamattina e a telecamere spente, abbiamo intervistato i finalisti. Ecco cosa ci hanno raccontato di questa loro stra-ordinaria avventura chiamata X Factor ( la migliore edizione degli ultimi quattro anni , come ha sottolineato nel corso della conferenza stampa pre-Live, Antonella D'Errico, Executive Vice President Content Sky Italia).

Tutti insieme ancora una volta e come ogni volta, uniti: eccoli, seduti vicini vicini in occasione della conferenza stampa post show, i protagonisti di questa edizione storica di XF (la cui finale è stata anche la miglior puntata dell'anno e primo evento della serata televisiva di ieri). Accanto a Mimì (LEGGI QUI L'INTERVISTA), Angelo Maria Randazzo, Riccardo Lardinelli e Tommaso Venturi dei Les Votives, Francesco Parazzoli, Jacopo Protti, Daniele Corradi, Giovanni Monaco e Arturo Monico de I PATAGARRI e Lorenzo, tutti allineati e felici per aver preso parte alla gara, per essersi conosciuti e aver condiviso non solo la gioia della vittoria, note, colori ed emozioni, ma anche la quotidianità dei mesi vissuti sotto lo stesso tetto, nel loft, tra prove non sempre facili da superare e momenti di down.



Cantare insieme sul palco della finale: il ricordo più bello per tutti

Il ricordo indelebile di quest'avventura chiamata X Factor? Unirsi sul palco a cantare a squarciagola con Mimì il suo inedito, dopo il verdetto che l'ha vista salire sul gradino più alto del podio. Questa è la risposta di ciascun concorrente ed è anche la prova della complicità e del sentirsi parte della stessa famiglia, nonostante la competizione della gara. Un rapporto autentico quello che i ragazzi hanno saputo costruire e alimentare fino a oggi.

"Siamo tutti vincitori"

Abbiamo vinto tutti alla fine, questo è il sentire comune, e concordano su quanto Achille Lauro ha voluto rimarcare sull'importanza di sapersi rialzare dopo una caduta, "il regalo più grande è per chi non vincerà", ha dichiarato ieri prima del verdetto. E nella condivisione, c'è sempre spazio anche per la scanzonata ironia, in questo caso de I PATAGARRI: "è vero che perdere fa crescere e infatti ci dispiace per Mimì che non ha perso". Ed è in questo clima disteso che inzia e finisce la chiacchierata moderata da Alessio Viola davanti ai microfoni di Sky Tg24. La festa è finita, ma in realtà è appena cominciata. Mimì, Les Votives, I PATAGARRI e Lorenzo Salvetti non vedono l'ora di farci scoprire i loro progetti musicali. "Ci vediamo sui palchi". E sono già aperti i casting per la prossima edizione di X Factor 2025: tutte le info per partecipare sono qui al link.

I Les Votives si dichiarano "lentamente boomer"

Alla domanda su quanto conti il successo e la notorietà scopriamo che I PATAGARRI non hanno un gran rapporto con i social, "li gestiamo poco e male, ci interessa la musica innanzitutto, questo è il nostro obiettivo, la notorietà passa in secondo piano". A fargli eco i Les Votives che fanno una sorprendente rivelazione: "Noi non siamo capaci a usare i social, non capiamo neanche la formula, stiamo diventando lentamente dei boomer”. Mentre per Lorenzo, the young Cocciante i social sono un mezzo per farsi conoscere: “Sono sempre stato molto timido, ho cominciato a pubblicare i primi video su Tik Tok ma senza mostrare la faccia, degli amici mi hanno convinto e sono andato avanti, fa sempre piacere che la gente che ti ascolti e ti apprezzi".