"Quelle Brave Ragazze", le foto della seconda puntata in Provenza

Per la seconda tappa della loro entusiasmante vacanza “Quelle Brave Ragazze” di Sandra Milo, Mara Maionchi e Marisa Laurito viaggiano tra la Provenza e Marsiglia. Tra i profumi di Sonia Godet e una sfida all’ultima boccia, il trio arriva a Marsiglia dove insieme allo chef Jeremy Turgon preparano un piatto di pesce tipico della tradizione: la bouillabaisse. In attesa del prossimo appuntamento, ogni domenica alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, la fotogallery del secondo episodio