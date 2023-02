Quelle brave ragazze, al via con il trio Maionchi, Milo, Laurito

Una nuova, sorprendente e irresistibile vacanza on the road attende “ Quelle brave ragazze ”, che torna con la sua seconda stagione domenica 19 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW . I l van maculato rosa shocking porterà Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito nel lusso di Montecarlo, poi vivranno un tour nel sud della Francia

Mara e Sandra sono già amiche dopo l’esperienza dell’anno scorso, e ora sono chiamate a dare il benvenuto nel proprio gruppo alla new entry Marisa: giorno dopo giorno si conosceranno e faranno amicizia, portando tre personalità molto forti e diversissime tra loro e i rispettivi background di protagoniste di primissimo piano dello spettacolo italiano, oltre al loro essere da anni e costantemente amatissime dal grande pubblico.

Sarà per loro un periodo imprevedibile durante il quale potranno lasciarsi andare a momenti di puro divertimento tra ragazze. Infatti nel loro viaggio, di cui non conoscono alcun dettaglio circa l’itinerario, “Quelle brave ragazze” potranno scoprire abitudini e tradizioni a loro sconosciute grazie alle quali potranno allontanarsi per una volta dagli impegni di lavoro e personali: saranno libere di fare quel che preferiscono per concedersi momenti di svago e anche di “trasgressione”.

Durante i sei episodi di “Quelle brave ragazze”, atteso da domenica 19 febbraio alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, i tempi della vacanza saranno scanditi solo dallo squillo del tablet sul quale Mara, Sandra e Marisa leggeranno le missioni che dovranno compiere: obiettivi più o meno grandi che dovranno raggiungere per entrare in contatto con usi, abitudini e tradizioni della popolazione locale.