Protagoniste del nuovo viaggio irresistibile di “Quelle brave ragazze”, Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito sono pronte a partire, a febbraio su Sky e in streaming su NOW. Le prime foto dell'imperdibile show

Un nuovo trio è pronto a dominare lo schermo: sono Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito, protagoniste del nuovo viaggio irresistibile di “Quelle brave ragazze” (LO SPECIALE), le cui prime foto vengono rilasciate oggi in attesa della partenza dello show, previsto per febbraio su Sky e in streaming su NOW.