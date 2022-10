Quelle brave ragazze, annunciato il nuovo cast. Arriva Marisa Laurito

Quelle brave ragazze ” riparte con una nuova sorprendente e irresistibile avventura, e con una formazione inedita: a Mara Maionchi e Sandra Milo si unisce infatti un’altra leggenda del teatro e della televisione italiana, Marisa Laurito . Prossimamente su Sky e in streaming su NOW

“Quelle brave ragazze” sarà prossimamente su Sky e in streaming su NOW .

Con la sua prima edizione si è subito imposto come un mini-cult ( LO SPECIALE ). Ora “ Quelle brave ragazze ” riparte con una nuova sorprendente e irresistibile avventura, e con una formazione inedita: a Mara Maionchi e Sandra Milo si unisce infatti un’altra leggenda del teatro e della televisione italiana, Marisa Laurito . A scoprire il nome della terza “brava ragazza” è proprio Mara, dalla cui idea è partito lo show Sky Original realizzato da Blu Yazmine: nel video diffuso oggi sui social, Mara incontra una cartomante: ancora euforica dopo la vacanza dello scorso anno, vuole conoscere a tutti i costi cosa le riserva il futuro e scoprire quale sarà la compagnia del nuovo viaggio. Ed ecco che la cartomante la tranquillizza con carte inequivocabili: partirà di nuovo, con l’amica Sandra e la new entry Marisa.

Un nuovo promettente trio e Alessandro Livi

A Mara Maionchi e Sandra Milo si unisce Marisa Laurito, nata a Napoli nel 1951, l'artista ha una carriera straordinaria: è attrice, cantante, conduttrice televisiva e visual artist. Ha iniziato a recitare in teatro con Eduardo, da giovanissima; è stata interprete di più di 30 film. La grande fama le arriva dalla tv, quando negli anni ’80 entra nel cast di Quelli della notte di Renzo Arbore: da allora prosegue una brillante carriera di conduttrice e showgirl che la vede passare da trasmissioni come Marisa la nuit, Fantastico e Domenica In. Nel 1989 porta a Sanremo la canzone “Il babà è una cosa seria”. Dagli anni 2000 si dedica nuovamente e prevalentemente al teatro e al suo nuovo lavoro di visual artist. È direttore artistico del teatro Trianon Viviani di Napoli. Un nuovo promettente e spumeggiante trio si appresta, quindi, a salire a bordo dell’inconfondibile van maculato rosa shocking, guidato ancora una volta dall’autista tuttofare Alessandro Livi.

la sorpresa del viaggio

Destinazione ancora una volta sconosciuta a tutte e tre, tutto ciò che sanno e che hanno messo in valigia è la voglia di fare una vacanza in totale relax scoprendo zone del mondo a loro sconosciute, senza per una volta pensare al lavoro e agli impegni familiari. Saranno chiamate a compiere piccole missioni tramite le quali potranno vivere al meglio i posti che visiteranno, entrando in contatto con usi, abitudini e tradizioni delle popolazioni locali. Più saranno disposte a tutto, più si divertiranno: quello che vivranno assieme sarà anche un periodo pieno di piccole sfide (o meglio “missioni”) quotidiane, di scoperte ed esperienze più o meno avventurose, insolite e trasgressive che mai hanno approcciato, fin qui, nella loro vita. Mara e Sandra, già stupende protagoniste del viaggio in Spagna – nella prima edizione dello show – ormai sono amiche e non vedono l’ora di partire insieme a Marisa, per una nuova avventura che riunirà sotto lo stesso tetto (e lo stesso tettuccio) tre vite differenti e tre percorsi professionali e personali unici, uniti da un solo obiettivo: rilassarsi e divertirsi come solo delle (brave) ragazze sanno fare.

Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia, dichiara: «Quelle brave ragazze è uno show speciale, un’idea nuova e semplice che racchiude in sé una potenzialità esplosiva. Attraverso un viaggio di scoperta e di avventura, 3 signore-ragazze, vere icone senza età, raccontano le loro vite, con spontanea e irresistibile ironia che diventa emozione e divertimento scoppiettante. E riescono a farlo con un linguaggio che non ha età, come ha dimostrato la scorsa stagione diventata un piccolo cult anche per il pubblico più giovane. Siamo orgogliosi, insieme a Blu Yazmine, di aver sviluppato questa idea nata proprio dalla nostra Mara Maionchi e siamo ora felici di ritrovare lei e la dolcissima Sandra per questo nuovo viaggio, e diamo il benvenuto a Marisa, straordinaria protagonista della migliore tv italiana, del teatro e della musica, a cui facciamo posto sul van per un’esperienza che non vediamo l’ora di portare al nostro pubblico».

Ilaria Dallatana, CEO Blu Yazmine, dichiara: «Finalmente si riparte! Tutta la squadra Blu Yazmine non vede l’ora di rimettersi in viaggio per questa nuova avventura, che ci regalerà, siamo sicuri, momenti indimenticabili. Varcheremo nuovi confini accompagnati dalle nostre tre ragazze, e grazie a loro ancora una volta potremo restituire al pubblico un racconto fresco, dinamico, inaspettato ed irriverente».