Quelle brave ragazze, Maionchi, Milo, Laurito tra Provenza e Marsiglia

La seconda tappa è in programma oggi, domenica 26 febbraio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. In questo nuovo episodio partono alla volta della Provenza

Continua il viaggio on the road per Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito: “Quelle brave ragazze” torna con la seconda tappa oggi, domenica 26 febbraio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. In questo nuovo episodio le “brave ragazze” partono alla volta della loro prossima destinazione, la Provenza. Dopo un’immancabile colazione con i classici croissant francesi accompagnati da un tocco di napoletanità apportato da Marisa, è il momento di salutare la chic Montecarlo e partire, in direzione Saint-Paul de Vence. Dopo un viaggio in van scandito dai racconti e dagli aneddoti di vita, le ragazze si immergeranno nei colori e nei profumi del meraviglioso antichissimo borgo, un piccolo villaggio medievale arroccato su un promontorio alle spalle di Cagne-sur-Mer, in Costa Azzurra: qui, tra le passeggiate nei vicoli suggestivi e ricchi di storia, non mancheranno esperienze di degustazione molto raffinate o esilaranti sfide sportive al campo di petanque, dove alcuni campioni locali le sfideranno in una partita “all’ultima boccia”.