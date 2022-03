Mercoledì 23 marzo, alle ore 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW e in simulcast in chiaro su TV8, arriva la finalissima dello show per tutta la famiglia prodotto da Fremantle per Sky. Sul palco saranno in 12 a sfidarsi per conquistare il trofeo di vincitore di questa edizione. Nel corso delle puntate delle Audizioni hanno già staccato il biglietto per la finale 10 talentuosissimi concorrenti: eccoli nella gallery