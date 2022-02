MasterChef 11: chi sono i finalisti. FOTO

8/16

Per Lia le Sfide non sono di certo una passeggiata di piacere e ha lottato fino all’ultimo per conquistare il suo posto nella Masterclass di MasterChef Italia 11. Il suo motto è: “Sorridere sempre e non scoraggiarsi mai”, per questo di definisce una ragazza allegra e trasparente, ma anche un po’ permalosa. MasterChef per lei rappresenta la possibilità di rendere concreta una passione, un essenziale tassello che la porterà al raggiungimento del suo più grande obiettivo: aprire un ristorante tutto suo.

