Dopo la Golden Mystery Box, i concorrenti affrontano l'Invention test replicando due piatti di altissima difficoltà dello chef stellato Lele Usai. Nel corso della puntata, oltre al primo eliminato del verdetto sospeso, altri due concorrenti lasciano la Masterclass.