Dopo una Mistery Box "da favola", una prova in esterna alla Reggia di Monza e un Pressure Test molto duro, a lasciare la cucina di MasterChef è Giulia. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli ti aspettano tutti i giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, disponibile anche on demand e su Sky Go. La fotogallery