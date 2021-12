Stasera MasterChef, inizio "da favola" e prima prova esterna a Monza

Dai funghi di Alice nel paese delle meraviglie al pane di Pollicino, sotto la Mystery Box i cibi dei racconti più amati per iniziare questa esperienza favolosa. Prova in esterna alla Reggia di Monza per la prima volta con un intero servizio sulla pasticceria. Raccontano le favole (ma soprattutto le giudicano) Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Ospite Marie Robert. MasterChef ti aspetta tutti i giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, disponibile anche on demand e su Sky Go

Il primo ingresso nella cucina di MasterChef Italia ( LO SPECIALE ) non si scorda mai. Giovedì 30 dicembre , su Sky e in streaming su NOW , i cuochi amatoriali che compongono la Masterclass ( LE FOTO DEI 20 CONCORRENTI ) di quest’anno si approprieranno dei fornelli del cooking show con, nel cuore, la speranza di poterli abbandonare il più tardi possibile. Entreranno in cucina Andrea , 41enne maître tra Novara e Milano; da Brighton i due fidanzati – in gara insieme ma separatamente – Andrealetizia (25 anni, disoccupata, Roma) e Nicky Brian (28 anni designer, origini dello Sri Lanka e nato a Roma); Anna , 30enne farmacista e nutrizionista della provincia di Ferrara; Bruno , 64enne agente di commercio di Parma; Carmine , 18enne studente del Liceo Scientifico della provincia di Salerno; Christian , 20 anni, studente di Ingegneria Chimica del torinese; Dalia , manager 30enne di Torino; Elena , casalinga 54enne da Ravenna; Federico , deejay 30enne da Milano; Gabriele (detto Polone ), 34enne addetto alla sicurezza di Anzio (Roma); Giulia , modella di 29 anni di Bologna; Lia , bancaria 30 anni del veronese; Mery , 26 anni personal trainer romana; Mime , 47 anni, guida turistica e interprete a metà tra Giappone e Firenze; Nicholas , 21enne studente di radiologia di Arezzo; Pietro , libero professionista palermitano di 42 anni; l’imprenditrice alberghiera Rita , 51 anni, di Catania; Tina , commessa di un supermercato 39enne, nata a Napoli e ora a Piacenza; e Tracy , 31 anni, nata in Nigeria e ora nel veronese, cameriera di sala.

Per i 20 aspiranti chef sarà un inizio davvero favoloso: davanti a loro troveranno delle Mystery Box “trasformate” per l’occasione in case delle favole, ricoperte di marshmallow e di biscotti colorati. Sotto le box, niente dolci ma cibi che ricordano le storie fantastiche più amate: crostini di pane che somigliano alle briciole di “Pollicino”, i funghi di “Alice nel paese delle meraviglie”, i fagioli di Jack dal racconto “Jack e il fagiolo magico”, le triglie che il Gatto e la Volpe mangiano a spese di Pinocchio, la zucca di Cenerentola, i raperonzoli, il fegato di cinghiale legato alla favola di Biancaneve, oltre a piselli, selvaggina e dei maccheroncini. Obiettivo: creare un piatto davvero favoloso, che serva a dare lo sprint giusto per la favola che i 20 vogliono vivere a MasterChef Italia. A portare tutti nel mondo più fatato (forse…), ci penseranno i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Per l’Invention Test arriverà il primo ospite di questa edizione del cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy: Marie Robert, chef del Café Suisse di Bex (Svizzera) che ha conquistato la sua prima stella Michelin a soli 30 anni. Porterà a MasterChef Italia due sue creazioni basate sulla sorpresa e sul gioco, esempi della sua cucina in cui usa molto il trompe-l’œil per far vedere, sul piatto, qualcosa che è ben diverso da ciò che si mangerà.

A seguire – negli episodi di giovedì 30 dicembre alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibili on demand, visibili su Sky Go e in streaming su NOW – gli aspiranti Chef svolgeranno la prima prova in esterna, ma la favola diventerà presto, per loro, un incubo: potranno cucinare infatti nello splendido cortile della Reggia di Monza, alla Villa Reale, ma dovranno realizzare – per la prima volta nel corso di una prova in esterna – un servizio interamente dedicato alla pasticceria, da sempre temutissima nel corso della gara. A giudicarli, 31 persone che hanno fatto dell’arte della pasticceria il motivo della propria vita: i Mastri Pasticceri Italiani e i Maestri Fornai dell’associazione Fornai di Milano, per una sfida basata sulle due anime della pasticceria: dolci al forno e dolci al cucchiaio. Chi non riuscirà a reggere la pressione di questo primo round, dovrà indossare il grembiule nero del Pressure Test che stabilirà chi dovrà abbandonare la cucina di MasterChef Italia.