Un selfie del fantastico trio nel corso dello Speciale che ha preceduto la partenza di MasterChef Italia, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sono pronti per la grande sfida. Solo i più promettenti accederanno ai Live Cooking, al centro dei primi due episodi – attesi per giovedì 16 dicembre alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibili on demand, visibili su Sky Go e in streaming su NOW.

"MasterChef – Chi viene a cena?" Lo speciale