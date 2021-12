"MasterChef – Chi viene a cena"? Lo speciale è su Sky Uno

L'attesissimo cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy ( LO SPECIALE ) sta per riaccendende i suoi prestigiosi e ambiti fornelli e si prepara a formare la Masterclass di quest’anno dalla quale emergerà il nuovo miglior chef amatoriale d’Italia ( MasterChef 10, l'intervista al vincitore Francesco Aquila ). Intanto, i giudici e il pubblico possono iniziare a scaldarsi con uno Speciale coi fiocchi in cui Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli (pronti a regalare nuovi tormentoni), vi raccontano come stanno affrontando la nuova entusiasmante stagione del programma culinario più amato del piccolo schermo, in arrivo su Sky Uno e in streaming su NOW, giovedì 16 dicembre alle 21.15.

aspettando la nuova edizione di masterchef italia

approfondimento

E se qualcuno vi dicesse che Giorgio Locatelli, dopo tre edizioni di MasterChef non sa come affrontare la nuova stagione del programma, ci credereste? Possibile che dai fornelli il celebre giudice possa finire sul lettino dell’analista per la paura di non essere più in grado di trovare un talento all’altezza di quelli delle edizioni precedenti? Una cosa è certa, questo timore lo attanaglia, ma cosa bolle realmente in pentola? Chissà se i colleghi Bruno (Debutta Barbieri +, la piattaforma digitale del giudice di MasterChef) e Antonino saranno in grado di dare manforte a Giorgio o quali soprese hanno in serbo per lui e per noi. Non vogliamo anticiparvi troppo, per saperne di più, vi aspettiamo su Sky Uno mercoledì 8 dicembre alle 20.20 (in replica giovedì 9 dicembre prima dell’Ante Factor dell'attesissima finale di XF2021).