Debutta Barbieri +, la piattaforma digitale del giudice di MasterChef

Realize Networks , la prima Talent Agency del mondo del food, fondata nel 2008 da Pasquale Arria , prosegue la sua mission nel settore dell’ e-learning . Dopo il grande successo della prima serie dei videocorsi “I miei segreti in cucina”, ecco lo chef, sette Stelle Michelin in carriera e volto televisivo tra i più amati del panorama italiano

È online BARBIERI+ la piattaforma italiana dedicata al mondo della cucina che ha come protagonista proprio lo Chef Bruno Baribieri: https://www.brunobarbieri.blog/barbieriplus.

Attraverso la sottoscrizione , gli iscritti usufruire di contenuti esclusivi, che verranno pubblicati nel corso del tempo, per poter così condividere insieme allo Chef Barbieri tutti i segreti della sua cucina, scoprire nuove ricette e sperimentare gusti e sapori innovativi. Al lancio, e solo per i primi 10 giorni, l’iscrizione avrà un costo di 109 euro e ogni mese l’utente riceverà videoricette, videopillole, dispense e schede tecniche, per un totale di oltre 100 contenuti annui.



Gli argomenti che il giudice di MasterChef Italia e conduttore di 4 Hotel presenterà ai propri utenti al momento dell’iscrizione saranno ampi e variegati. Ci saranno videolezioni in cui lo Chef eseguirà alcune delle sue ricette più amate come la tazza di zucca e funghi con bonbon di ragù e la pasta patate e broccoli con calamari sauté, delle videopillole sui funghi porcini, i coltelli, i calamari e le patate e dispense, che affronteranno il vitello, la salamoia Bolognese, il brodo di carne e il cavolfiore.

Per Realize Networks questo progetto rappresenta una nuova sfida, per un’azienda da sempre più diversificata nei suoi progetti e sempre più reattiva alle esigenze del mercato in continuo cambiamento.



La cucina è una grande passione che ci unisce e come tutte le passioni deve essere allenata ogni giorno. E così ho avuto un’idea, ho voluto creare uno spazio tutto per noi, dove potrete liberare tutta la vostra creatività – racconta Chef Bruno Barbieri – E io sarò al vostro fianco, ogni giorno, sarò il vostro aiutante e la vostra guida, il vostro compagno di viaggio in questa nuova incredibile avventura. Dentro a tutti noi si nasconde uno chef, e ora è arrivato il momento di farlo crescere. Insieme.



Dopo aver lanciato lo scorso anno, in piena pandemia, un progetto ambizioso con l’apertura della nostra nuova sezione dedicata all’e-learning e forti dei consensi riscontrati con questo esperimento, prosegue la nostra mission dedicata ad aumentare il potenziale dei nostri assistiti, investendo in idee e innovazione - dice il CEO Pasquale Arria – Cerchiamo di stare sempre al passo con le evoluzioni del mondo online e seguiamo i continui e repentini cambiamenti del mercato. Visto il successo de “I miei segreti in cucina”, crediamo che il lancio di questa piattaforma non solo accontenti le numerose e sempre più crescenti richieste di contenuti che hanno come protagonista lo Chef Bruno Barbieri, ma sia anche un passo per poter realizzare in futuro progetti sempre più ambiziosi».