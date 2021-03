MasterChef 2021 le interviste a Irene, Antonio e Monir

I tre finalisti della decima edizione di MasterChef Italia, che ha visto trionfare Aquila, hanno parlato (in collegamento via Zoom) della loro esperienza televisiva, ma sopratutto umana. Il racconto

Monir: “Nel momento in cui sono entrato nella Masterclass ero convinto di essere tra i più deboli perché non ho mai studiato come hanno fatto Aquila, Antonio e molti altri, io come nella vita, ho sempre cercato di leggere la situazione, cerco di sdrammatizzare in ogni caso, ed è una tecnica che uso all’occorrenza, è una caratteristica che ho e che mi rende unico. Spesso la mia spensieratezza viene confusa con una certa superficialità, ma in realtà io alle cose ci tengo e ho voglia di andare avanti. Capisco i miei limiti e li vedo come stimoli per evolvere. Gli altri sono sì più avanti di me, ma forse in alcune circostante il mio spirito è stato fondamentale per non farmi prendere dall’ansia come è successo ad altri durante la gara”.

Irene: “Ho sempre pensato che Aquila e Antonio prima o poi mi vedessero uscire da quella cucina, dal punto di vista culinario li ho sempre visti più avanti di me, non mi sono posta quindi il problema di capire cosa mi mancasse. Sono stata felice e onorata per essere riuscita, con il mio personale menu, a esprimere me stessa, ho scelto io cosa presentare e in questo mi sono assunta anche un rischio, ne sono consapevole e orgogliosa”.

Monir: “Le telecamere non hanno dato molto peso al mio percorso, nel senso che ho fatto come se non esistessero, e a questo proposito mi scuso perché non mi accorgevo ci fossero e quindi mi sono comportato come sempre nella vita di tutti i giorni. La produzione ha fatto un lavorone, e nonostante le difficoltà del momento è andata benissimo. Non credevo ci fossero così tante persone dietro un programma”.

Antonio: “La professionalità di chi ci lavora, per loro lo stress è tanto, e ancor di più in questo periodo storico con tutte le regole anti-Covid da seguire rigorosamente, tutti sono stati capaci di farci sentire a nostro agio. Dal punto di vista televisivo per me la cosa più bella è stata Monir, da casa sarei stato un suo grande tifoso (ride n.d.r.).

Piatto del cuore e giudizi sui giudici?



Irene: “Il dolce con la mozzarella, quel giorno in cui ho scelto il salato mentre tutti stavano facendo un piatto dolce. Da quel momento ho avuto una luce di consapevolezza diversa, nuova e che mi ha spronato. Sui giudici posso dire che sento più vicino Cannavacciuolo, tra i tre è quello che mi ha capito di più a livello umano. Anche gli altri due però sono eccezionali, ognuno ha dei lati meravigliosi, ciascuno ci ha insegnato a crescere e a evolvere”.



Antonio:” La prova più bella per me è stata l'esterna al Lago di Iseo, ricca di emozioni, eravamo un po’ in crisi, ma non abbiamo mollato, ho sentito l’unione forte tra noi, oltre a tutte le sensazioni personali forti che ho vissuto. Bruno Barbieri è l'icona di MasterChef, Locatelli è un signore, ma il rapporto più personale l'ho avuto con Antonino Cannavacciuolo, è stato paterno con me, da lui ho ricevuto tante pacche”.



Monir: “Sono stati due i momenti del cuore indimenticabili, quando è venuta mamma da Parigi e ho fatto un piatto mescolando le mie culture - tra parentesi, io non sono un mammone, ma vedo mia madre ogni due, tre anni e quanto le parlo mi commuovo. Poi c'è stata la prova vinta di pasticceria con il grande Tortora, lì ho mostrato le mie capacità. Sui giudici, come sapete, Locatelli ha messo la sua firma per me e io lo vedo come un padre, mi ha sempre elogiato ma anche ripreso. Tra loro i giudici sono amici e questa loro amicizia trasmette e creare un'atmosfera unica”.