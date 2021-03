MasterChef Italia vola: un milione e 40mila spettatori per la finale

L'ultimo appuntamento della decima edizione del cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy vola altissimo con il 3,87% di share e MasterChef 10 diventa l'edizione più seguita degli ultimi 3 anni Condividi:

Una finale accesissima, equilibrata e avvincente, che ha portato alla proclamazione del decimo MasterChef Italia (LO SPECIALE): è Francesco Aquila il vincitore di questa edizione del cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy. Una finale premiata anche da un ottimo risultato negli ascolti: su Sky Uno/+1 e on demand, l’ultimo appuntamento di questa edizione ha conquistato 1.040.372 spettatori medi e il 3,87% di share, un dato che nonostante la messa in onda in contemporanea con il Festival di Sanremo segna un +3% rispetto alla scorsa settimana. Nel dettaglio, il primo episodio ha raggiunto 1.081.191 spettatori medi e il 3,41% di share, con il 68% di permanenza e 1.601.429 contatti; il secondo, la finalissima a 3, ha totalizzato 999.553 spettatori medi e il 4,44% di share, con il 71% di permanenza e 1.399.747 contatti. MasterChef Italia 10, le foto del vincitore Francesco Aquila

approfondimento MasterChef 10, il vincitore è Aquila Nei 7 giorni, invece, l’ascolto raddoppia abbondantemente: con una media che al momento supera i 2,1 milioni di spettatori medi (2.114.872), si raggiunge anche in questo caso un risultato da record, essendo il più alto degli ultimi 4 anni. Gli episodi della scorsa settimana, inoltre, hanno totalizzato una media serata di 2.041.214 spettatori, stabile sui livelli dei due episodi precedenti ma in aumento del +10% rispetto alla scorsa stagione. Infine, gli ottimi dati e l’appeal sempre costante di MasterChef Italia presso il pubblico sono confermati anche dall’ottima permanenza che, sul primo appuntamento di visione del giovedì, è pari al 71% con punte anche del 79% (negli episodi 9 e 10). In forte crescita anche la fruizione tramite Sky Go. Per tutta la stagione, il giovedì sera durante l’orario di trasmissione di MasterChef Italia, Sky Uno è risultato per ben 9 volte su 11 il canale in linear streaming con più dispositivi collegati simultaneamente nell’intero perimetro rilevato da Auditel, con un netto stacco rispetto ai competitor.

Francesco Aquila, 34enne cuoco amatoriale pugliese e residente in Emilia-Romagna, a Bellaria-Igea Marina, maître di sala e docente di sala, è stato proclamato dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli nell’epilogo di un’edizione di altissimo livello. Per il vincitore, 100mila euro in gettori d’oro e la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette con Baldini&Castoldi. Sul podio anche Irene Volpe, 22enne di Roma laureata in design, e Antonio Colasanto, 25enne dottorando in chimica alimentare di Novara. Quarto classificato Monir Eddardary, 29 anni, disoccupato di origini marocchine e residente a Bevagna (Perugia). Ospiti della serata due chef eccezionali: Chicco Cerea, tre stelle Michelin con il ristorante “da Vittorio” a Brusaporto (Bergamo), e il numero uno al mondo nella classifica “50 Best Restaurants”, Mauro Colagreco, tre stelle Michelin con il suo “Mirazur” a Menton.

approfondimento MasterChef 10, i commenti a caldo di Aquila dopo la sua proclamazione Nel corso della finalissima, i tre finalisti hanno presentato ai tre giudici un proprio menù completo. Quello di Aquila – sempre distintosi per l’attenzione al dettaglio e per l’essere creativo - si chiamava “My Way”, che il concorrente ha raccontato così: «La vita si divide in tre tempi: il passato, il presente e il futuro. Questi, anche se apparentemente diversi, hanno una cosa in comune: il tempo, che ho da sempre cercato di non perdere, in famiglia e in amore e soprattutto nella mia realizzazione». Il menù del vincitore prevedeva l’antipasto “Tavola pronta”: funghi cardoncelli, stracciatella, borragine, pane, peperone crusco, origano e sfera di gazpacho pugliese; il primo “La Nina, la Pinta e la Santa Maria”, gyoza con ventresca di tonno, ‘nduja e finocchietto, con crema di patata viola, aglio nero e cime di rapa; il secondo “Finestra sul sogno n’capriata di Wagyu”, filetto di Wagyu in consistenze diverse, con fave alla vaniglia, cicoria, puntarelle, porro bruciato, germogli e fiori; il dessert “Scarcedda n’uovo”, una scarcedda – dolce pugliese tipico del periodo di Pasqua – al cocco con finto uovo di Malibù e frutti esotici. Il suo sogno, prima di entrare nella Masterclass, era quello di aprire una catena di ristoranti sfruttando le sue duplici competenze sia in cucina che in sala.

approfondimento Chi è Irene, finalista di MasterChef 10 Irene Volpe ha conquistato il pubblico con la sua dolcezza e il suo essere perfezionista, ama informarsi sulla materia prima ed è appassionata di pasticceria e panificazione: in casa ha tre lieviti madre. La sua determinazione e la sua severità con se stessa l’hanno portata a soffrire di disturbi alimentari dei quali parla serenamente e con grande maturità e consapevolezza, e difatti per lei il cibo è anche una terapia. Nella finalissima ha presentato il suo “Menù fuori di testa”, che prevedeva quattro portate, senza suddivisione classica tra antipasto, primo, secondo e dolce: “Cosce di pecora”, ricotta romana fritta con “osso” di nocciole e coulis di clementine e mentuccia; “Crudo 100%”, acqua di frutti di bosco con banana, funghi, sfere di latte di cocco, dattero, massa di cacao Criollo, olio di legno di ribes nero e sale grigio Bretone; “Tripudio”, cipolla al vino rosso, za'atar e cedro candito con sfoglie all'anice e cicoria ripassata; “Pampapato”, ravioli ripieni di frutta secca, miele e uva passa, con crema di baccalà e aria all'arancia.

approfondimento Chi è Antonio, finalista di MasterChef 10 Sul podio anche Antonio Colasanto, distintosi sin dall’inizio per essere ambizioso e competitivo, freddo e determinato, ma anche molto preparato nel suo campo. Anche all'università ha deciso di improntare il suo percorso di studi verso il settore alimentare, studiando chimica applicata all’alimentazione. Il menù era intitolato “Il viaggio dentro di me”, così composto: come antipasto “My dark side”, finta seppia nera con salsa dark e di piselli; come prima portata “La domenica in Irpinia di un novarese”, un risotto mantecato all’Axridda con sugo di agnello, gelatina di melagrana, battuta di agnello, aneto e fiori di borragine; come secondo piatto “Dedicato al piccioncino di Nonna Emma”, petto e coscetta fritta di piccione con crema di patate alla salsa olandese, verdure spadellate e tartufo; e “La mia torta co’ bischeri”, mousse al cioccolato fondente con uvetta e arancia candita, gelato salato ai pinoli, brigidini, tortino morbido di crema inglese e croccante di isomalto.