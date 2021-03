Chi è Antonio, finalista di MasterChef 10

Antonio si presenta alle selezioni accompagnato dalla sua fidanzata Francesca, ragazza conosciuta in terza superiore che gli è accanto da dieci anni. E' determinato a farsi valere, la prima impressione spesso è quella giusta, e di fatto il ragazzo si dimostra all'altezza, vuole fare bella figura, dimostrare il suo talento ai giudici e portare a casa il risultato: obiettivo raggiunto. Ai Live Cooking cucina "una spigola cotta con le squame e l’olio bollente, finita al forno con funghi porcini trifolati, salsa al gorgonzola e un concentrato di brodo di paniscia, piatto tipico della mia città". Il suo " branzino tra le risaie " conquista al primo assaggio. I tre giudici non hanno dubbi, la promozione arriva a pieni voti insieme al grembiule bianco, Antonio incassa tre sì ed è pronto a entrare in gara.

Il giovane nato a Pisa e residente a Novara, dopo una laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche con il massimo dei voti, decide di intraprendere un percorso di dottorato in Chimica degli alimenti. È fidanzato con Francesca, ragazza conosciuta in terza superiore che gli è accanto da dieci anni che abbiamo conosciuto alle selezioni. Antonio ama pescare e proprio questa sua passione l’ha spinto alla ricerca delle migliori tecniche di cottura per esaltare la materia prima.

Invia la sua candidatura con una video ricetta a MasterChef e dopo qualche giorno, mentre era in laboratorio, riceve la chiamata di Chef Antonino Cannavacciuolo che lo invita a Milano. L'aspirante chef si è dimostrato da subito molto orientato al raggiungimento dell'obiettivo, e lo si evince dalle sue stesse parole in fase di selezione: "Io sono molto competitivo e spero di riuscire a fare quello che ho in mente, voglio stupire i giudici". Finora ha mantenuto le promesse e ora è pronto a giocare tutte le sue carte in finale.

Al di là dell'aspetto professionale abbiamo visto Antonio crescere, il giovane ha raccolto l'invito a lasciarsi andare un po' di più alle emozioni, e ha mostrato un lato inedito di sé. Dalle citazioni alte su Pellegrino Artusi, lo abbiamo visto nelle vesti di "imitatore" fare ironicamente l'imitazione di Antonino. L'uomo di ghiaccio non esiste più, è ufficiale!