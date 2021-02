Chi è Irene, finalista di MasterChef 10

Tra i finalisti della decima edizione di MasterChef Italia ( LO SPECIALE ), insieme ad Antonio, Aquila e Monir, c'è Irene Volpe . Unica donna tra i finalisti, la giovane studentessa romana e aspirante chef supera la semifinale con una tripletta unica nella storia del talent e si prepara ad affrontare la grande sfida, quella più difficile che ci farà conoscere presto il vincitore del talent culinario più amato e seguito del piccolo schermo. In attesa della finale, giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e su digitale terrestre canale 455), scopri di più sulla concorrente che dopo aver deciso di mettersi in gioco, ha tutte le intenzioni di superare i suoi limiti.

Si presenta alle selezioni accompagnata da suo fratello maggiore, Renato, con lui Irene racconta di aver sempre avuto un rapporto speciale, i due si parlano con lo sguardo e la loro complicità è sotto gli occhi di tutti durante le presentazioni ufficiali al cospetto dei giudici. La giovane porta una ricetta rivisitata molto amata dalla sua famiglia, un piatto che è per lei una doppia sfida, si tratta di ravioli ripieni di patate e riso con acqua di pomodoro e pomodori confit. Dietro l'apparente vulnerabilità di Irene, si scorge la volontà di mettersi in gioco. Il suo "Tenacia e sorriso" le fa passare il turno con due sì e il no di Antonino che però vuole vederla in azione nelle sfide. Per Bruno Barbieri nella sua creazione, c’è "un'idea, un sapore, una tua anima”; Locatelli, dopo averla esortata a osare di più (il ripieno poteva essere migliore), decide di credere in lei, " se tu hai fiducia in te stessa, io ho fiducia in te ". L'aspirante chef entra nel talent con un sorriso che parla più di mille parole.

chi è Irene

approfondimento

MasterChef 10, i momenti migliori della semifinale. FOTO

La ventunenne, da poco laureata in Design Industriale vorrebbe proseguire i suoi studi con un master in Food Design. E' decisa a intraprendere quella che per lei è "la strada che può farmi cambiare pagina", così come dichiarato alle selezioni. La cucina è per Irene "quello che voglio fare". Cresciuta in una famiglia di artisti, lei e sua mamma cantano, suo padre suona la batteria e suo fratello la chitarra, si descrive come una persona timida e modesta, "nella vita mi metto sempre un po’ in disparte", ma puntata dopo puntata dimostra che c'è in lei la voglia di crescere, "qua dentro ho deciso che voglio anche divertirmi", e quella fiducia che un po' le è sempre mancata, inizia a vedersi nel suo essere più positiva e aperta.

Il suo segno distintivo? I capelli, ama giocarci e farli di tutti i colori: "mi aiutano a superare la mia timidezza. E' la sua migliore amica che l’ha spinta a candidarsi a MasterChef e così Irene si è fatta coraggio, ha inviato la sua video ricetta e dopo qualche giorno ha ricevuto con somma sorpresa, la chiamata di Chef Giorgio Locatelli.



Il primo piatto che ha preparato sono stati dei biscotti tipici di Natale con una ricetta di sua nonna, poi è stato il turno del panettone e via dicendo, ha continuato a sperimentare, poco a poco si è spostata su preparazioni più complesse e ora ha ben tre lieviti madre. Prova dopo prova è riuscita ad arrivare in finale, ora, "la Cenerentola di MasterChef" come giocosamente la chiamano i giudici, è pronta per la sfida delle sfide!