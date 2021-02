Chi è Monir, finalista di MasterChef 10

Tra i finalisti della decima edizione di MasterChef Italia ( LO SPECIALE ) c'è Monir Eddardary. Il giovane aspirante chef è pronto per la prossima avvincente sfida, l'ultima, quella in cui scopriremo chi sarà il vincitore di questa decima edizione. In attesa della finale, giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e su digitale terrestre canale 455), scopri di più sul concorrente umbro che da Bevagna si ritrova nelle cucine del talent più amato della tv.

Monir si presenta alle selezioni con l'obiettivo di mettere a frutto le sue capacità e riscattarsi dopo anni di sacrifici. E' determinato a passare il turno, ma proprio durante il suo debutto, il ragazzo non si dimostra all'altezza. Decide di portare delle tagliatelle fresche a base di pesce, ma qualcosa va decisamente storto, non trova il mattarello giusto e si perde, la ricetta del piatto con cui si presenta " Ricordi australian i", non convince. Il primo a dire no all'aspirante chef è Bruno Barbieri, la pasta non è accettabile, e neanche Antonino è disposto a farlo entrare in gara. Grazie a Locatelli, Monir si salva , lo chef vuole credere in lui nonostante la prova sia stata mediocre: " La tua superficialità ti fa fare errori imperdonabili, ma io ti dico di sì, per la tua energia e per la tua voglia, non mi deludere ". Monir riceve la firma sul grembiule e tra le lacrime si aggiudica la chance di entrare nel talent.

chi è Monir

approfondimento

MasterChef 10, i momenti migliori della semifinale. FOTO

Il giovane Monir Eddardary viene da "un piccolo incantevole borgo medievale" come lui stesso ama ricordare, e da Bevagna, in Umbria, dove tutti fanno il tifo per lui, si ritrova tra i finalisti della decima edizione di MasterChef. Il ragazzo è nato e cresciuto in Italia e fa parte di una famiglia numerosa di quattro fratelli. I genitori sono entrambi marocchini e tutti molto uniti tra loro. Per sei anni ha vissuto a Melbourne, in Australia, dove per mantenersi ha fatto ogni genere di lavoro, dal carpentiere al raccoglitore di banane.

Come nasce la sua passione ai fornelli? Fin da piccolo, amava passare del tempo in cucina per studiare le tecniche di sua madre, ottima cuoca di piatti italiani e arabi. Nel corso delle presentazioni ufficiali, al cospetto dei giudici racconta divertito il suo percorso, e con proverbiale ironia e quell'aria scanzonata che lo contraddistingue fa capire lo spirito che lo anima. Come giustamente ha notato Giorgio Locatelli, Monir è un "survivor" e la sua fiducia in lui è stata premiata, le aspettative dello chef non sono state deluse, tutt'altro. Abbiamo davanti una persona che prova dopo prova ha saputo mostrare tutte le sue qualità.

Lo stesso Monir ammette di essere maturato molto, "sono sempre stato il simpatico del gruppo, ma adesso c’è un Monir più consapevole e pronto per affrontare il viaggio che mi porterà alla svolta della vita". MasterChef potrebbe rappresentare l’occasione di svoltare definitivamente. Intanto il poliglotta irriverente è tra i finalisti pronto a dare battaglia nell'ultimo round.