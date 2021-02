MasterChef Italia 10: cosa è successo nella semifinale

Semifinale complicata per Federica, eliminata all’Invention Test. Azzurra, invece, parte bene con la Mistery Box, ma si arena durante il Pressure Test. Una puntata ricca di emozioni quella di ieri sera, che ha alzato il livello culinario al massimo. Cosa si inventeranno Antonino Cannavacciulo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli in vista della finalissima della prossima settimana? LO SPECIALE

CLICCA QUI: MasterChef 10, chi sono i finalisti. FOTO

Una Mistery Box piena d’amore

Emozioni dentro alla Mistery Box. Una toccante lettera scritta da mamme e papà attende i sei cuochi amatoriali rimasti in gara, che cucinano un piatto dedicandolo proprio alle loro famiglie. 45 minuti di tempo per scegliere in dispensa gli ingredienti ideali e un colpo di scena: a 30 minuti dalla fine ecco apparire in MasterClass i familiari degli aspiranti chef, con in mano un ingrediente a sorpresa da inserire nella ricetta. La giuria chiama Irene tra i migliori, che riceve i complimenti di Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. Anche Azzurra e Monir si distinguono: la prima propone un piatto “da grande ristorante”, il secondo una fusion fra cultura italiana e marocchina dal sapore “strepitoso”. Irene è la vincitrice della Mistery Box e può incontrare Riccardo Canella, il sous chef del Noma, nonché responsabile del reparto Ricerca e Sviluppo del Ristorante più famoso al mondo.