MasterChef 10, il vincitore è Aquila

A vincere la decima edizione del cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy è Francesco Aquila. Il maitre di Altamura sbaraglia la concorrenza dei suoi avversari, sale sul gradino più alto del podio e festeggia la merita vittoria.

Dopo una gara (RIVIVI QUI LA DIRETTA) avvincente e sofferta che l’ha visto combattere fino all’ultimo istante, Francesco Aquila può finalmente tirare un sospiro di sollievo e godersi la meritatissima vittoria. E’ lui il vincitore della decima edizione di MasterChef Italia, è lui che realizza il sogno di arrivare in finale, supera ogni singola prova e presenta ai giudici il suo personale menù di degustazione dimostrando loro, non solo tutto il suo talento e l’estro creativo, ma anche la capacità di raccontarsi e mettere nelle sue creazioni ciò che ha imparato in tutti questi mesi. Il trentaquattrenne aspirante chef convince e conquista la giuria, l’idea della sua cucina è chiara, così come la voglia di riscattarsi e l’intenzione di realizzarsi attraverso la sua più grande passione. Ha la vittoria in pugno e la gioia nel cuore mentre i suoi compagni di viaggio si congratulano con lui insieme ad Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli e ai propri cari che mai hanno smesso di credere nelle sue potenzialità.



chi è Aquila approfondimento Rivivi qui LA DIRETTA della finale Il maitre e docente di sala bar pugliese, nasce ad Altamura, ma vive a Bellaria-Igea Marina, ha 34 anni, è separato ed è padre di una bambina di quattro anni di cui è follemente innamorato, Ludovica. Si appassiona alla cucina fin da piccolo, associa il cibo all'idea di stare insieme, ama le feste e la convivialità. Frequenta la scuola alberghiera e ha le idee chiare su ciò che vuole fare. Con i suoi piatti esprime la sua personalità, "punto molto sul gusto deciso e l’estetica del piatto, senza un dettaglio che fa la differenza, il mio piatto non esce". Una curiosità? "Mi dicono che assomiglio a Johnny Depp, e a volte mi confondono anche”. Per Francesco avere un aspetto curato è importante, sopratutto nel suo lavoro. Aveva già provato invano ad entrare a MasterChef, ma il suo carattere lo porta a non demordere e decide di riprovarci. Dopo aver inviato la candidatura, è Bruno Barbieri che lo chiama e lo invita a saltare sul primo treno per Milano. Occasione che Aquila prende al volo, senza pensarci due volte. Dopo aver affrontato sfide di ogni tipo, abituato a reggere la pressione della gara e con tutta la determinazione che lo contraddistingue, Aquila vince MasterChef 10!